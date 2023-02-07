THY harekete geçti! Deprem bölgelerinden yapılacak uçuşlarda sabit fiyat

Türkiye, merkez Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 büyüklüğünde bir depremle karşı karşıya kaldı. 10 ilde yıkımlara neden olan bu deprem sonrasında tüm kurum ve kuruluşlar yardım için harekete geçti. Türk Hava Yolları da Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'dan çıkışlı tüm uçuşların fiyatlarını sabitledi.

Türk Hava Yolları Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çıkışlı uçuşları 100 TL olarak sabitledi

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde meydana gelen deprem, büyük yıkımlara neden oldu. Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu yıkımların ardından neredeyse tüm kurum ve kuruluşlar harekete geçti.

Bilgilendirme pic.twitter.com/aocTNMmegN — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) February 6, 2023

Bunlardan biri de Türk Hava Yolları oldu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada şirketin Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'dan İstanbul'a yapılacak olan uçuşları 13 Şubat'a kadar 100 TL olarak sabitlediğini duyurdu.

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Bunların yanı sıra şirket, deprem bölgelerine insani yardım malzemelerinin ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda çalıştıklarını belirtti. Şu ana kadar 47 uçuşun gerçekleştiğini de ekledi.

Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'a giden yardım uçaklarının dönüş uçuşlarının vatandaşların kullanımına açıldığını ifade etti. Uçuşlardaki yolcu düzenini sağlamak için mobil uygulama ya da internet sitesinden rezervasyon oluşturulabileceğini de ekledi.

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