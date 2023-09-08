THY, Apple Pay ile ödeme yapma imkanı sunuyor

Türk Hava Yolları (THY), online ödeme kanallarında artık Apple Pay desteği sunacağını açıkladı. Bu, yolcuların Apple Pay aracılığıyla ödeme yapabileceği ve kartlarını Apple cüzdanına tanımlayabileceği anlamına geliyor.

Türk Hava Yolları (THY), online ödeme kanallarında artık Apple Pay desteği sunacağını açıkladı. Bu, yolcuların Apple Pay aracılığıyla ödeme yapabileceği ve kartlarını Apple cüzdanına tanımlayabileceği anlamına geliyor.

Apple Pay ile Türk Hava Yolları ödemesi yapılabilecek

THY'den yapılan açıklamada, web sitesi ve mobil uygulama üzerinden Apple Pay ödeme seçeneğinin sunulmaya başlandığı belirtildi. Bu destekle birlikte Apple cihazlarından işlem yapan yolcular, Apple Pay ile hızlı bir şekilde ödeme yapabilecek.

Açıklamada Apple Pay'in avantajlarına da değinildi. Buna göre, Apple Pay ile yüz tanıma ve parmak izi gibi biyometrik kimlik doğrulaması kullanılarak ödeme yapılması mümkün. Ayrıca yolcu isterse ödeme anında kart kaydı da yapılabilecek. Böylece THY'nin online kanallarında bu kart tek tuşla kullanılabilecek.

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Konuyla ilgili paylaşılan bilgilendirmede, "Türk Hava Yolları online kanalları üzerinden gerçekleştirilen rezervasyon ve biletleme işlemlerinde yepyeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden işlem yaparken artık Apple Pay ödeme seçeneğini kullanabilir; işlemlerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Ödeme sayfasında Apple ID'nizin bağlı olduğu ülke bilgisi ile ödeme yapmak istediğiniz kart ve para birimi desteklendiği taktirde ödeme yöntemi olarak Apple Pay'i seçebilirsiniz." denildi.

Apple Pay'in henüz Türkiye'de desteklenmediğini belirtelim. Ancak desteklenen ülkelere yönelik yurt dışı uçuşlarda kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak.

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