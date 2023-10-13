Threads, X'e Karşı Gücünü Arttırıyor

Threads, Twitter alternatifi olarak büyük ilgi gören bir platformdur. Meta şirketi, yeni bir güncellemeyle X'te ücretli olan özelliği ücretsiz olarak Threads kullanıcılarına sunmaktadır. Ayrıca, kullanıcılar artık paylaşımlarında sesli notlar ekleyebilmektedir. Bu güncellemeyle Threads, rekabet ortamında gücünü arttırmaktadır.

Kısa bir süre önce tanıtılan, X (Twitter) alternatifi olması hasebiyle büyük bir ilgiyle karşılanan Threads, rakibiyle arasındaki zorlu rekabet ortamındaki gücünü arttırmaya çalışıyor. Platformun çatı şirketi olan Meta, yayımlamış olduğu yeni bir güncellemeyle birlikte X'te ücretli olarak sağlanan özelliği ücretsiz olarak kullanıcı deneyimine sundu. İşte detaylar

Threads, çok ciddi adımlar atıyor!

Threads ; lansmanının hemen ardından çok kısa bir sürede rekor düzeyde kullanıcı kazanmayı başarmış, lakin bu kullanıcılarını platform içerisinde tutmayı başaramamıştı. Olumsuz bir seyir izleyen bu gidişatı masaya yatıran şirket, rekabeti kızıştıracak nitelikte adımlar atmaya başladı.

Son olarak yayımlanan güncellemeyle birlikte Threads kullanıcıları, X'in Blue (Premium) abonelerine sunmakta olduğu paylaşım düzenleme yetkinliğini uygulama içerisinde ücretsiz olarak kullanabilme imkanı buldular.

Söz konusu eklemeyle birlikte kullanıcı deneyimine sunulan bir diğer özellik sayesinde kullanıcılar, yaptıkları paylaşımlarda sesli notlar ekleyebilme imkanı buldular. Aşamalı olarak tüm kullanıcıların deneyimine sunulması beklenen özellik, şu an için yalnızca kısıtlı bir kullanıcı grubunun erişimine açıldı.

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Elon Musk'ın dikkat çekici tutum ve kararlarının sıklıkla gündeme taşındığı mevcut piyasada Meta, nispeten daha ciddi ve net adımlar atmak gayretinde gibi görünüyor. Küçük gibi görünen fakat görüntüsünün aksine son derece etkili olan bu adımlar, şirketin hedeflediği üzere rekabette avantaj kazanılmasını sağlıyor.

Peki, sizler bu yeni Threads güncellemesiyle ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce X, rakibinin attığı bu adım üzerine herhangi bir değişikliğe gidebilir mi? Platforma kazandırılan yeni sesli paylaşım özelliğini kullanışlı buldunuz mu? Görüşlerinizi ve tahminlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.