Threads Web'de Alıntı Yapma Özelliğiyle Karşımızda

Threads, web özelliğine ek olarak alıntı yapma özelliğini de kullanıcılara sunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar web'deki gönderilerden alıntı yapabilecekler. Ayrıca mobil cihazlarda konu takip etme ve bildirim alma özelliği de kullanıma açıldı.

Threads yepyeni bir yenilikle tekrar karşımızda. Threads web özelliğini ağustos ayında kullanıma sundu. Ancak büyük bir eksiklik vardı. Önceden sadece beğendiğiniz içerikleri alıntılayabiliyordunuz. Artık web'deki gönderilerden alıntı yapmanıza olanak tanıyor. X eski ismiyle Twitter ile rekabetinde elindeki tüm kozları kullanıyor.

Threads web'te alıntı yapmak artık mümkün!

Threads Elon Musk'ın Twitter'ın logosunu değiştirdiği ismini X olarak güncellediği bir dönemde gündeme bomba gibi düşmüştü. Çok hızlı yükselmesine rağmen adeta çakıldı. Meta kullanıcıları kaybetmemek için yeni güncellemeler yayınladı. En büyük rakibi X'e ait bazı özellikleri de kendi bünyesine transfer ediyor.

Twitter kullanıcılarının bir X'in yeni özelliklerinden bunaldığı bir dönemde rekabeti tetikledi. Ama teknik olarak bir sürü eksiği vardı. Threads web de onlardan biriydi. Nihayetinde kullanıcılarının sesini duydu. Ağustos ayında web özelliğini yayınladı. Ancak çok önemli bir eksiği vardı. Web tarafında alıntılama Twitter dilinde ise retweet yapılamıyordu. Gerçi Musk da X'te retweet özelliğini kaldırdı.

Threads, Twitter'dan bir özelliği daha transfer etti (!)

Adam Mosseri'nin perşembe günü yaptığı açıklamada müjdeyi verdi. Web'deki alıntı gönderilerini bu haftadan itibaren kullanabileceksiniz. Peki bu özelliği nasıl kullanabiliriz? Bir gönderiden alıntı yapmak için iki ok simgesine tıklamalısınız. Ardından "alıntı yap" seçeneğini tıklamanız yeterlidir.

Mosseri ayrıca mobil cihazdaki Threads kullanıcılarına bir güzel haber daha verdi. Kullanıcılarının bir konuyu takip edebileceğini ve onunla ilgili bildirim alabileceğini söyledi. Görünüşe göre bu özellik sadece Androis cihazlar için kullanıma açıldı. Henüz iOS için bir açıklama gelmedi.

Bunlar minik adımlar gibi görünebilir. Ancak küçük özellikler bile Threads'i canlandırmaya yardımcı olabilir. Bu şekilde X'e (eski adıyla Twitter) uygun bir alternatif olabileceğini hissettirmeye yardımcı olur. Bununla birlikte, X tüm sansasyonel gelişmelere rağmen hala çok canlı. Görünen o ki insanlar alışkanlıklarından kolay kolay vazçgeçmiyor. Threads'in X'in eski ismiyle Twitter'ın yerini almak için gidecek daha çok yolu var.