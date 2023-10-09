Bazı X (Twitter) kullanıcıları, Elon Musk'ın radikal kararları nedeniyle temmuz ayında Threads platformuna geçiş yaptı. Kullanıcıların kısa sürede ilgisini kaybettiği Threads, popüleritesini geri kazanmak için X'te yer alan Trending Topics özelliğini test etmeye başladı.

Bazı X (Twitter) kullanıcıları, Elon Musk'ın radikal kararları nedeniyle temmuz ayında Threads platformuna geçiş yaptı. Kullanıcıların kısa sürede ilgisini kaybettiği Threads, popüleritesini geri kazanmak için X'te yer alan Trending Topics özelliğini test etmeye başladı.

Threads, Trending Topics özelliği ile geri dönüyor

Meta'da yazılım geliştirici olarak çalışan bir kişi, yanlışlıkla Threads'in ekran görüntüsünü paylaştı. Uygulama geliştirici Willian Max tarafından keşfedilen ekran görüntüsü, şirketin yeni özellikler için çalışma yürüttüğünü gözler önüne seriyor.

Threads, yeni özelliği arama çubuğuna tıklandığında gösterecek. Tasarımın test aşamasında olduğunu belirten analistler, son kullanıcıya farklı özellikler ile sunulabileceğini belirtti.

Threads'ten kurtulmak isteyenlere müjde! Artık silebileceksiniz

İlk olarak Instagram ile entegre bir şekilde çalışan Threads, kullanıcılara hesap silme imkanı tanımıyordu. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, Instagram hesaplarını etkilemeden Threads'ten ayrılabilecek.

Threads, geçtiğimiz haftalarda kullanıcıların kolay bir şekilde hesaplar arası geçiş yapabileceği güncelleme yayınladı. Uygulama erişimini kolay hale getiren Meta, daha fazla kişiye ulaşabilmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Web sürümü için de çalışma yürüten Threads ekibi, kullanıcıların platformda daha fazla vakit geçirmesini sağlayacak. Kullanıcılar, Threads uygulamasında yapabildiği tüm işlemleri Web arayüzünde de gerçekleştirebilecek.

Siz Threads'in yeni özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni özellikler ile birlikte Threads uygulamasını kullanmaya devam edecek misiniz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.