Threads, Repostlar İçin Yeni Bir Sekme Tanıttı

Meta'nın eski adı Twitter olan X'e rakip platformu Threads, kullanıcıların orijinal gönderilerini repostlardan ayıran bir Repostlar sekmesi tanıttı. Bu güncelleme, kullanıcıların orijinal paylaşımlarını bulma sürecini basitleştirmeyi amaçlıyor.

Meta'nın eski adı Twitter olan X'e rakip platformu Threads, yeni bir özelliği tanıttı: Kullanıcıların orijinal gönderilerini repostlardan ayıran bir Repostlar sekmesi. Daha önce yeniden paylaşılan tüm içerikler olduğu gibi kalıyor ancak artık başka bir sekmede gösterilecekler.

Repost odaklı hesaplar için bu sıkıntı çıkarabilir

Instagram patronu Adam Mosseri, haberi Threads hesabı üzerinden paylaştı ve kullanıcıların artık profillerinde özel bir Repostlar sekmesine erişebileceklerini açıkladı. Bu güncelleme, Twitter'ın yaklaşımına benzer şekilde daha önce profilde tek bir başlıkta birleştirilen yeniden paylaşımlardan ayırarak kişinin orijinal paylaşımlarını bulma sürecini basitleştirmeyi amaçlıyor.

Bununla birlikte bu değişiklik Threads profillerinde bir dengesizlik yarattığından, içerik oluşturmak yerine öncelikle küratörlük yapan kişiler için sorun çıkartıyor. Bazı kullanıcılar, yeniden paylaşımlar için tamamen ayrı bir akışa alternatif sunan ve değiştirilebilen bir filtrenin eklenmesini öneriyorlar.

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Kendilerini orijinal içerik yerine repostlarla ifade etmeyi tercih edenler için bu güncelleme pek de ideal değil. Repostlar bir profilin karakterini şekillendirmede önemli bir rol oynuyor ancak şimdi repost profilleri için ana sekme neredeyse boş görünüyor.

Bu sorunu çözmek için, pek çok kullanıcı reblog sekmesini daha sonra tekrar ziyaret etmek istedikleri konuları kaydedilenler eklemek için geçici bir çözüm olarak kullanabilir. Threads şu anda bir kaydedilenler özelliğinden yoksun olduğu için, bu yeni ayrı sekme mevcut en yakın seçenek olarak görülebilir.

Ancak repost sekmesi de kaydedilenler özelliği için kusursuz bir alternatif değil. Buna ek olarak Mosseri, Threads'in artık yeniden paylaşımları Takip Edilenler akışında göstereceğini ve bu değişikliğin kullanıcı geri bildirimlerinden kaynaklandığını duyurdu.

Bu değişiklik, platformu yeniden paylaşılan içeriğin yalnızca kullanıcının profilinde değil, Takip Edilenler akışında başkaları tarafından görülebildiği Twitter tarafından sunulan deneyime yaklaştırıyor.

Threads'i kullanıyor musunuz? Eğer kullanmıyorsanız gelen değişiklikler sizi kullanmaya sıcak baktırıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.