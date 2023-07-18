Threads uygulaması, çıktığı zamanlarda büyük bir ilgi görmüş olsa da son haberlere göre kullanıcı sayısında ve etkileşiminde büyük düşüş yaşadı. Kullanıcıların Threads'de geçirdikleri süre de önemli ölçüde azaldı.

Geçtiğimiz haftalarda Twitter'a rakip olarak piyasaya sürülen Threads, çıktığı zamanlar büyük bir ilgi gördü. Ancak çıkan haberlere göre bu ilgi kısa sürdü. Bugünkü haberler, Threads uygulamasının kullanıcı sayısı ve etkileşim konusunda büyük düşüşler yaşadığına dikkat çekti. İşte detaylar!

Threads kullanıcı sayısı yüzde 20 düştü

Meta, kısa süre önce merakla beklenen Twitter rakibi yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıcılar için yayınladı. Dünya çapında fazlasıyla ilgi göre platform, 24 saat içinde 70 milyon kullanıcı sayısını aştı. Ardından Threads 100 milyon kullanıcı sayısına kavuşmayı başardı.

Bugünkü haberlere göre platformu şöhreti oldukça kısa sürdü. Paylaşılan yeni veriler, Threads'in kullanıcı sayısında ve etkileşiminde hızlı bir düşüş olduğunu gösterdi. Bu düşüş özellikle Threads günlük aktif kullanıcı sayısında meydana geldi.

Threads'e gelecek yeni özellikler sızdırıldı!

Şirket son son günlerde kullanıcı sayısında yüzde 20'lik bir düşüş yaşıyor. Ayrıca platformu kullanan kullanıcıların da uygulama içerisinde geçirdiği süre de önemli bir azalmayla karşı karşıya. Verilere göre kullanıcıların Threads'de geçirdikleri süre 20 dakikadan 10 dakikaya geriledi.

Tüm bunlarla birlikte Threads uygulamasının en çok indirildiği ülkeler de belli oldu. Verilere bakıldığı zaman Threads indirenlerin yüzde 33'ünü Hindistan'da yaşayanlar oluşturuyor. Yüzde 22'lik dilimle ise Brezilya ikinci sırada yer alıyor. Listenin diğer kısmında ise yüzde 16 ile ABD, yüzde 8 ile de Meksika bulunuyor.

İddialara göre Threads'in hızla başlamasının iki nedeni var. Bunlardan ilki Instagram ile hesap oluşturmayı kolaylaştırıyor olması. İkinci neden ise Elon Musk'ın Twitter'ı satın salmasından bu yana kullanıcıların platformla ilgili yaşadıkları hayal kırıklıkları.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Threads uygulaması kullanıcı sayısını artırabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!