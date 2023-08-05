Threads Kullanıcı Sayısı Hızla Düşüyor

Twitter'a rakip olarak piyasaya sürülen Threads, kullanıcı tabanını korumakta zorluk çekiyor. Bir hafta gibi kısa süre içerisinde 150 milyon kullanıcıya ulaşan platformun aktif kullanıcı sayısı neredeyse tamamen sıfırlanmış durumda. Threads kullanıcı sayısı %82 oranında düştü.

Twitter'a rakip olarak piyasaya sürülen Threads, kullanıcı tabanını korumakta zorluk çekiyor. Bir hafta gibi kısa süre içerisinde 150 milyon kullanıcıya ulaşan platformun aktif kullanıcı sayısı neredeyse tamamen sıfırlanmış durumda.

Threads kullanıcı sayısı %82 oranında düştü

Instagram'a entegre edilen yazı tabanlı uygulama, Temmuz ayı başında piyasaya sürüldü. Birkaç gün içinde 100 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşarak en hızlı büyüyen uygulama oldu. Ancak araştırma firmasının verilerine göre, uygulamanın günlük aktif kullanıcı sayısının zirve noktasına kıyasla yüzde 82 oranında düştü.

Sensor Tower verilerine göre kullanıcılar, Threads'i sadece daha seyrek açmakla kalmıyor, aynı zamanda çok daha az zaman harcıyor. İlk hafta yaklaşık 20 dakika olan kullanım oranı şu anda günde 3 dakikaya kadar geriledi.

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Bir başka analiz firması da bu verileri doğruladı. Threads kullanımının geçtiğimiz hafta itibarıyla 12,6 milyona düştüğünü belirtti. Ek olarak, Twitter kitlesinin yaklaşık yüzde 10'u hala Threads kullanmaya devam ediyor.

Threads'in kullanıcılar için günlük bir alışkanlığa dönüşmesinde uzun bir zaman gerekiyor. Ayrıca uygulamada sohbet etme gibi birçok eksik özellik bulunuyor.

Bu rakamlara rağmen Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Threads konusunda iyimserliğini koruyor. Kullanıcı tabanını daha da büyütmeye çalışmadan önce temel özellikleri geliştirmeye odaklanmayı planlıyor. Ancak Instagram ve Facebook gibi bir uygulama haline gelip gelmeyeceği belirsiz.

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