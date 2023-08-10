Meta'nın sosyal medya alanındaki en son girişimi Threads, Instagram ile etkileşimini arttırmak için yeni bir özellik ekledi. Kullanıcılar artık Threads içerisinde paylaşılan gönderileri Instagram özel mesajları üzerinden arkadaşlarıyla paylaşabilecekler. Bu özellik, iki uygulama arasındaki etkileşimi arttırarak platformun aktif kullanıcı sayısını yükseltmeyi hedefliyor.

Meta'nın sosyal medya alanındaki en son girişimi Threads, kaybetmeye başladığı popülaritesini yeniden kazanmak adına yeni adımlar atmaya devam ediyor. Platforma kazandırılan son özellik, platformun Instagram ile etkileşimini arttırıyor. İşte detaylar

Threads, Instagram ile etkileşimini arttırdı!

Yayımlanan son güncellemeyle birlikte kullanıcılar, Threads içerisinde paylaşılan herhangi bir gönderiyi doğrudan Instagram özel mesajları üzerinden arkadaşlarıyla paylaşabilecekler. Bu özellik, iki uygulama arasındaki etkileşimi arttırarak platformun aktif kullanıcı sayısını yükseltmeyi hedefliyor.

Özellik ile birlikte, yalnızca gönderi paylaşımı yapılmakla kalınmayıp özel bir alt metin de eklenilebiliyor. Kullanıcılar, iletecekleri gönderiyi seçtikten sonra gönderinin bir mesajla birlikte gönderilmesini tercih edebiliyorlar. Bunun için, kullanışlı bir arayüz tasarımı hazırlanmış.

Bildiğiniz üzere Threads, yayımlanmasının ardından kısa bir süre içerisinde rekor seviyesinde kullanıcı seviyelerine ulaşmış ve rakibi Twitter'a gözdağı vermişti. Ancak ne yazık ki bu başarı, orta vadede istenilen verimlilikte sürdürülemedi. Şirket, etkileşimleri tekrardan kontrol altına almak için ilgi çekici özellikler geliştirmeye yoğunlaştı.

Elon Musk, Twitter ofisini satıyor!

Gelişmelerden anlaşıldığı üzere Zuckerberg, yeni sosyal medya platformunun, hem kullanıcı deneyiminin tam anlamıyla karşılandığı hem de Instagram ile etkileşimin üst düzeyde tutulduğu bir çizgide büyümesini istiyor. Musk ile arasındaki çetin rekabette son derece mantıklı adımlar atması gereken ismin bu alandaki çalışmaları, tüm hızıyla devam ediyor.

Peki, sizler konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce yeni özellik kullanışlı olmuş mu? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.