Threads'e gelişmiş arama ve web versiyonu geliyor!

Instagram'ın Threads uygulaması, birçok yeni özellik alacak. Mark Zuckerberg'in açıklamasına göre Threads'e gelişmiş arama ve web versiyonu eklenecek.

Instagram'ın Threads uygulaması, yakın zamanda aktif olarak kullanılmaya başlandı. Çıktığı ilk anda büyük bir popülariteye sahip olan uygulama, birçok güncelleme aldı. Bugün ortaya çıkan haberlere göre Threads, birçok yeni özellik almaya devam edecek. İşte Threads'e gelecek yeni özellikler!

Threads'a gelişmiş arama ve web versiyon geliyor!

Threads, çıktığı ilk anda büyük bir kullanıcı kitlesi kazandı. Ancak şu anda baktığımızda platformun kullanıcı kitlesinin büyük bir çoğunluğunu kaybettiğini görüyoruz. Meta ise bu sorunu çözmek için birçok eksiklik üzerinde çalışıyor.

Konuyla ilgili açıklama ise Meta'nın kurucu ortağı Mark Zuckerbereg'den geldi. Zuckerberg, yaptığı paylaşımda önümüzdeki birkaç hafta içinde gelecek yeni özellikler olacağını belirtti. Açıklamasında, Threads'e hem bir web versiyonu hem de gelişmiş arama özelliği geleceğini söyledi.

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"Threads için iyi bir hafta. Buradaki topluluk, canlı ve uzun vadeli bir uygulama ortaya koymasını umduğum bir yolda ilerliyor. Önümüzde çok iş var fakat ekibin teslim hızı bizi heyecanlandırıyor. Arama ve web, önümüzdeki birkaç hafta içinde geliyor."

Şu an da Threads'e erişmenin tek yolu mobil uygulamadan geçiyor. Bu durumla ilgili Instagram başkanı Adam Mosseri de geçtiğimiz hafta platformun web versiyonu üzerinde çalıştığını doğruladı. Zuckerberg'in açıklamasından sonra ise bu durum kesin bir hal aldı.

Ayrıca Threads, arama özelliği tarafından oldukça eksikti. Kullanıcıların şu anda platform üzerinden arayabildikleri tek şey diğer hesaplar. Bunun dışında herhangi bir gönderiyi veya kelimeyi aramak mümkün. değil. Bu eksikliğin ise gelişmiş arama özelliğiyle kapanacağı düşünülüyor.

Peki, siz yeni Threads özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!