Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'ye iade kararı!

Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'un Vlora kentinde polisler tarafından 30 Ağustos'ta yakalandı. Binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Özer'in Arnavutluk'tan Türkiye'ye iadesine karar verildi.

Arnavutluk Mahkemesi, Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi

30 Ağustos'ta yakalanan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de tutukluluğun devamına karar vermişti. Devam eden süreçte Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı. Haber Global'de yer alan habere göre Türkiye'nin girişimleri sonucunda Arnavutluk Mahkemesi, Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesini uygun gördü.

Thodex sürecinde neler yaşandı?

2021 yılının Nisan ayında kripto para borsası Thodex, platformdaki tüm işlemleri durdurmuştu. Çok geçmeden platformun kurucusu Fatih Özer'in 2 milyar dolar değerindeki parayla yurt dışına kaçtığı öğrenildi. O dönemden beri zaman zaman Arnavutluk'ta olduğu bilgileri gelen şahıs, yine aynı ülkede yakalandı. Ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada 2027 kişi müşteki sıfatıyla yer almıştı.

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Öte yandan Thodex kurucusu Özer'in de aralarında bulunduğu 21 kişi şüpheli olarak yer aldı. Öte yandan Fatih Özer için 3 ayrı suçtan 40 bin 564 yıla kadar hapis isteniyor. Büyük Thodex vurgununun şikayetçi sıfatıyla yer alan 2027 kişiye 356 milyon lira zarar oluştuğu belirtiliyor. Ek olarak Başsavcılık, ayrıca soruşturmaya dahil edilen 61 şüpheli hakkında da takipsizlik kararı vermişti.