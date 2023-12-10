The Walking Dead: Betrayal Kapatılıyor

Oyun dünyası yepyeni yapımlarla sürekli olarak büyüyorken, öte taraftan kapatılan oyunlar da hiç eksik olmuyor. Her yıl birçok oyun piyasadan siliniyorken, son yapılan açıklamaya göre The Walking Dead: Betrayal da bu yapımlar arasına dahil oluyor.

The Walking Dead: Betrayal sevenlere kötü haber!

The Walking Dead evreninde geçen ve hayatta kalma oyunu olan The Walking Dead: Betrayal, 5 ila 8 kişiyle oynanabilen bir yapım olarak geçtiğimiz aylarda erken erişim ile piyasaya sürüldü. Ancak ne yazık ki erken erişim aşamasında olmasına rağmen beklenmedik bir sona geldi.

Other Ocean Interactive tarafından geliştirilen ve Skybound Games tarafından yayınlanan The Walking Dead: Betrayal için geliştirme sürecinin durdurulduğu açıklandı. Bu kapsamda oyun, 15 Aralık tarihinde tamamen kapatılacak.

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Bu kararı verirken çok düşündüklerini açıklayan geliştirici şirket, büyük emek vermelerine rağmen oyunun başlangıçta beklenen ilgiyi göremediğini belirtti. Hayal kırıklığına uğradığını dile getiren firma, oyunu Steam'den kaldırmak için 11 Aralık'ta görüşmelere başlayacak.

Para iadesi yapılacak mı?

The Walking Dead: Betrayal destekçilerine teşekkür eden şirket, oyunu satın alan kullanıcılara hiçbir kesinti olmadan para iadesi yapılacağını belirtti. Bu bağlamda siz de Steam üzerinden para iadesi talebinde bulunabilirsiniz.

Aslına bakacak olursak bu karar pek de şaşırtıcı olmadı. Öyle ki oyunun Steam yorumlarına göre birçok oyuncu oyundan memnun kalmamış gibi görünüyor. Özellikle birçok kişi, The Walking Dead: Betrayal için sunduğu eğlenceye göre gereğinden pahalıya satıldığını dile getiriyor.

Bu durumda şirket, oyuna yeni içerikler ekleyerek oyunculara daha fazla eğlence sunmayı düşünebilirdi. Ancak bunun yerine oyunun direktmen kapatılma kararına gidilmesi, bütçe sorunu olabileceğini akıllara getiriyor. Son olarak The Walking Dead: Betrayal geçtiğimiz aylarda kısa bir süreliğine ücretsiz erişime açılmıştı. Firma böylelikle oyuncu sayısını az da olsa artırmayı denemişti. Ancak görünen o ki bu pek de işe yaramadı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? The Walking Dead: Betrayal'ı oynamış mıydınız? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.