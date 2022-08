The Lord of the Rings: The Rings of Power dizisinden son fragman geldi!

Amazon'un 2 Eylül'de yayınlayacağı Lord of the Rings: The Rings of Power dizisi için son fragmanını yayınladı.

Sinema tarihinin en kült sinematik evrenleri arasında gösterilen The Lord of the Rings dünyası, dizi türünde izleyicisiyle kavuşmak için gün sayıyor. Amazon'un Prime Video platformunda yayınlanacak yapım için son fragman bugün yayınlandı.

The Lord of the Rings: The Rings of Power, 2 Eylül'de Prime Video'da

Prime Video, The Lord of the Rings: The Rings of Power (Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri) dizisine ait son ve en geniş fragmanın paylaştı. 2 dakika 40 saniye süren içerikte diziye ait bazı bilgiler veriliyor. Yapım, 2 Eylül'de Prime Video'da yayınlanmaya başlayacak.

Amazon'dan Yüzüklerin Efendisi için dudak uçuklatan bütçe!

Yeni Amazon yapımı, Yüzüklerin Efendisi dünyasının en eski olaylarını konu alacak. Sauron'un yükselişi, Tolkien'in binlerce yıla yayılan ve Orta Dünya tarihinde Númenor'un düşüşü ve efsanevi güç yüzüklerinin dövülmesi gibi önemli olayları belgeleyen Silmarilion'daki zaman çizelgesinin bir kısmını ele alacak.

Dizi, anlaşma gereği ilk etapta 5 sezondan oluşacak. Öte yandan beklenildiği gibi yapımın geniş bir oyuncu kadrosu bulunuyor. Amazon dizisinin başrolünde Elrond (Robert Aramayo), Galadriel (Morfydd Clark) ve Isildur (Maxim Baldry) gibi tanıdık karakterler yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan raporlara göre ise Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisi için rekor seviyede ödeme yapacak. Söylenene göre yalnızca 1. sezonun 465 milyon dolarlık bir bütçesi var. Ayrıca yayın haklarının satın alınması da 250 milyon dolar tutmuştu. Serinin orijinal üçlemesinin toplam gişe geliri 2.92 milyar dolardı. Fakat bu üç filmin toplam bütçesi 281 milyon dolar civarındaydı. Yani Amazon, yalnızca ilk sezon için 5 filmlik bütçe ayırıyor.