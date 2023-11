The Division: Heartland'in Potansiyel Çıkış Tarihi Belli Olabilir

The Division: Heartland'in potansiyel çıkışı için heyecan artıyor, çünkü oyun Tayvan'da bir derecelendirme aldı ve bu da bir çıkış tarihinin ufukta olabileceğini gösteriyor. Oynaması ücretsiz üçüncü şahıs aksiyon nişancı spin-off oyunu, Ubisoft tarafından Mayıs 2021'de resmi olarak duyurulmuş ve başlangıçta 2021-22'de piyasaya sürülmesi planlanmıştı. Ancak Ubisoft oyunun çıkış tarihi konusunda nispeten ketum davranarak hayranların daha fazla ayrıntı beklemelerine neden oldu.

The Division: Heartland, 2024'ün ilk çeyreğinde çıkış yapabilir!

Tayvan'da bu ayın başlarında yayınlanan derecelendirme, The Division: Heartland'in yakında piyasaya sürüleceğine dair söylentileri körükledi. Oyun PC, PS5, PS4, Xbox Series X ve Xbox One dahil olmak üzere çeşitli platformlarda PG-15 derecelendirmesine layık görüldü. Derecelendirme, "şiddet, uygunsuz dil" ve "toplum karşıtı" temalar gibi unsurlardan bahsediyor ve beklenen oyun deneyimine ilgi çekici bir katman ekliyor.

1/ The Division: Heartland has received a rating in Taiwan on November 14. Games are rated there, at most, approximately 2-2.5 months before a planned launch or soft launch/open beta (for online games), so it might be coming very early in 2024.#TheDivisionHeartland #TheDivision pic.twitter.com/98GYw4NJit — Kurakasis (@Kurakasis) November 26, 2023

Derecelendirmenin zamanlaması, bazılarının potansiyel bir çıkış tarihi hakkında söylentiler ortaya atmasına neden oldu. Sızıntı yapan Kurakasis, Tayvan'ın genellikle bir oyunu ülkede planlanan çıkıştan yaklaşık iki ila iki buçuk ay önce derecelendirdiğini öne sürüyor. Bu da 2024'ün ilk çeyreğini işaret ediyor.

Bununla birlikte, aynı Tayvanlı derecelendirme kuruluşu tarafından ortaya çıkarılan Silent Hill The Short Message örneği, bu tür göstergelerin her zaman somut çıkış ayrıntılarına dönüşmeyebileceğini hatırlattığı için, bu bilgilere dikkatle yaklaşmak çok önemli.

The Division: Heartland, serinin daha önceki şehir tabanlı ortamlarından ayrılarak oyuncuları kırsal bir küçük kasaba Amerika ortamına çekiyor. Hayatta kalma, aksiyon, PvEvP ve nişancı oyunu olarak tanımlanan oyun, oyuncuların hem yapay zeka gruplarıyla hem de diğer insan oyuncularla etkileşime girdiği oynanış unsurları sunuyor. Bir Division ajanı olarak oyuncunun amacı, kasabayı haydut ajanlardan ve onu tehdit eden virüsten korumak.

The Division: Heartland'e ek olarak, Ubisoft'un 2024'te yayınlanması planlanan The Division 1 ve 2 arasındaki anlatı boşluğunu dolduracak ücretsiz bir mobil oyun olan "The Division Resurgence" için de planları var. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.