The Day Before'dan kötü haber! İsim hakları nedeniyle ertelendi

Bugün yapılan bir açıklamayla The Day Before çıkış tarihi ertelendi. Yapımcının sebep olarak sunduğu şey ise oldukça kafa karıştırıcı.

Geçtiğimiz günlerde CES 2023 etkinliği kapsamında yeni bir oynanış videosu ve çıkış tarihi yayınlanan The Day Before, üçüncü kez ertelendi. Açık dünya MMO oyununun ertelenmesinin sebebi bu kez çok enteresan. 10 Kasım tarihine ertelenen oyun, Steam platformundan da kaldırıldı. İşte haberin detayları…

The Day Before çıkış tarihi ertelendi!

Twitter üzerinden açıklama yapan oyun geliştiricisi Fntastic, The Day Before isim haklarının kendilerinden önce alındığını öne sürerek oyunu 8 ay erteledi. Normal şartlarda 1 Mart 2023 tarihinde yayınlanması beklenen oyun, 10 Kasım 2023 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Oyun duyurulmadan önce isim haklarını satın almayan Fntastic, duyurudan sonra isim haklarının başkası tarafından satın alındığını ve bundan yakın zamanda haberdar olduklarını açıkladı.

Oyuncular böyle bir bahaneyle oyunun yaklaşık 8 ay ertelenmesini gerçekçi bulmazken, isim haklarının yeni sahibi oyunun Steam'den kaldırılmasını talep etti. Bu olay öncesinde Steam'de en çok istek listesine alınan yapım, artık bir Steam sayfasına sahip değil. Ayrıca geliştirici ekip The Day Before çıkış tarihi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili hayranlar, oyunumuz yayınlanmadan hemen önce Steam, The Day Before'u isminden dolayı özel bir kişinin isteği üzerine oyun sayfamızı engelledi. Bildiğiniz gibi oyunumuz Ocak 2021'de duyurulmuştu. Duyuru yapıldığı tarihte The Day Before oyun markası hakkı mevcuttu. Oyunun duyurulmasından sonra, yukarıda adı geçen kişi, Amerika Birleşik Devletleri'nde The Day Before oyun ticari markasını tescil ettirmek için bizden önce bir başvuru formu doldurdu.

Bunun birçok hayranımızı hayal kırıklığına uğratabileceğini anlıyoruz, ancak mümkün olan en iyi oyunu çıkardığımızdan emin olmak istiyoruz. Yüzde 100 oyunun kendisine ve size mümkün olan en iyi oyunu nasıl sunacağımıza odaklanıyoruz."

pic.twitter.com/tlvk0ryNKo — Fntastic (@FntasticHQ) January 25, 2023

Bu ifadelerde yer alan mümkün olan en iyi oyunu sunmaya çalışıyoruz ifadesi, oyuncularda soru işareti bıraktı. Düşünceler, The Day Before çıkış tarihinin ertelenmesinin sebebinin isim hakları sebebiyle değil teknik meselelerden dolayı olduğu yönünde. Ayrıca şirket, bu ay yeni bir oynanış videosu yayınlayacaklarını fakat bu olaydan sonra ertelemeleri gerektiğini belirtti.

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce The Day Before'un ertelenmesinin sebebi gerçekçi mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.