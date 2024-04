The Crew Oyununun İade Edilmesi Şaşkınlık Yarattı

Son yıllarda dijital oyun mağazalarının uyguladığı kurallardan dolayı oyuncular, satın aldıkları oyunu iade etme konusunda zorluk çekebiliyor. Bu, oyun topluluklarında çok tartışılan bir durum. Ancak kısa süre önce yaşanan bir olay, şaşkınlık yarattı.

Bir oyuncu, The Crew oyununu iade etti!

Ivory Tower ve Ubisoft tarafından geliştirilen efsane yarış oyunu The Crew, 2014'te hayatımıza girdi. Geçtiğimiz ay yani Mart 2024'te ise satıştan kaldırılarak mezar taşı dikildi. Böylelikle The Crew, "9 yıllık oyun" olarak anılmaya başlandı. Ancak bir oyuncu, bu kadar süre geçmesine rağmen oyunu iade edebilmeyi başardı.

I managed to get a refund in the crew 1 byu/axgx2080 inthecrew2

Reddit platformunda "axgx2080" kullanıcı adlı bir kişinin iddiasına göre, 2015 yılında PlayStation konsolunda oynamak üzere The Crew oyununu satın aldığını ancak o zamandan beri pek de oynamadığını belirtiyor. Ancak 31 Mart 2024 tarihinde PlayStation destek ekibine ulaşarak oyunun artık desteklenmediğini ve bu sebepten artık oynanamadığını belirterek bir iade talebinde bulundu.

Akabinde kullanıcı, PlayStation ekibinin olumlu geri dönüşte bulunarak iade talebini onayladığını ve 94,99 dolarlık geri ödeme aldığını ifade ediyor. Söz konusu kullanıcı, ödeme aldığını gösteren bir ekran görüntüsü de paylaşmış.

PlayStation'ın 9 yıllık oyun için iade talebini kabul etmesi, oyun topluluklarında tartışma konusu oldu. Zira bazı platformlarda iki haftadan sonra iade isteği bile açılamıyor. Bu olayla birlikte The Crew satın almış kullanıcılar, kendilerinin de iade edip edemeyeceğini tartışıyor. Zira deminki olayda talebin sadece bir defaya mahsus şekilde kabul edilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan bazı Reddit kullanıcıları ise oyunu iade etmeyi başaran kişiyi yalandı. Ekran görüntülerinin de sahte olduğunu söyleyenler oldu. Bunun ne kadar doğru olduğu bilinmez ancak oyun dünyasında çok konuşulacağı kesin.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.