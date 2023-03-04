Test ettik: Deprem bölgesinde elektrikli otomobilden nasıl faydalanılır?

Evde, kampta ve afet bölgelerinde elektrikli otomobilden nasıl faydalanılır? Jeneratör yerine kullanabilir miyiz?

6 Şubat'ta Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 10 ilde büyük yıkımlara yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybına neden olan 2 deprem meydana geldi. Bunun sonucunda on binlerce insan evsiz kaldı ve çadır kentlerde yaşamını sürdürüyor. Biz de sizler için elektrikli otomobil sahiplerinin bu ve benzeri afet senaryolarında araçlarından nasıl faydalanabileceğini test ettik.

Evde, kampta ve afet bölgelerinde elektrikli otomobilden nasıl faydalanılır?

Her geçen gün trafikte daha fazla elektrikli otomobil görüyoruz. Özellikle 2023 yılında Tesla ve Togg gibi markaların da araçlarının satışa çıkmasıyla pazar hacminin 10 kata kadar büyüyebileceği öngörülüyor. Yani oldukça yakın gelecekte her sokakta en az bir adet elektrikli otomobil olacak.

Şubat ayının başında gerçekleşen depremlerin ardından ise birçok kişi bölgedeki elektrikli otomobillerin güç kaynağı olarak kullanılabileceğini söyledi. Hatta bazı üreticiler henüz satışa sunmadıkları modellerini bölgeye sevk etti. Peki kampta, çadırda ve afet bölgesinde bu araçlardan nasıl faydalanabiliriz?

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Öncelikle şu an için tüm üreticilerin bu özelliği direkt olarak desteklemediğini söyleyelim. Ancak 3. taraflar tarafından geliştirilen aparatlar sayesinde araçta fabrikasyon destek olmasa bile gerçekleştirmek mümkün. Yine de aşağıda bahsedeceğimiz özellikler sayesinde Hyundai IONIQ 5 gibi modeller öne çıkıyor.

İlk olarak otomobil, şarj bağlantı noktasını ev tipi prize çeviren özel bir aparatla birlikte geliyor. Bu sayede videoda da görebileceğiniz gibi çay makinesi, ısıtıcı, büyük boy aydınlatmalar ve akıllı TV'yi rahatça çalıştırabiliyor.

Buna ek olarak, otomobilde bulunan yazılım sayesinde dışarı güç aktarma yaparken şarjınızın en fazla ne kadar düşebileceğini de seçebiliyorsunuz. Örneğin, kamp alanına en yakın istasyon 50 km mesafedeyse şarjım yüzde 20'nin altına düşmesin diyerek, bu seviyeye geldiğinde birkaç saat içerisinde tekrar tam dolum yapıp dönebiliyorsunuz.

Peki tek seferlik şarj ne kadar süre yeter? Videoda test ettiğimiz Hyundai IONIQ 5'in 58 kW ve 72.6 kW şeklinde iki farklı batarya paketi bulunuyor. Burada büyük kapasiteli paketi aldığınızı varsayarsak, ısıtıcı ve ışık aynı anda olacak şekilde akşamları 10-12 saat arası kullanırsanız tüm batarya 1 haftada tükenecektir.

Ancak yalnızca geceleri olacak şekilde ısıtıcıyı kullanmak istiyorsanız ve de belirttiğimiz gibi yüzde 20 gibi belirli bir seviyeye düştüğünde otomatik durmasını istiyorsanız, bu senaryoda da 10 günden fazla bir süre yeterli olacaktır.

Tabii batarya kapasitesi 100 kW üstü olan elektrikli otomobiller olduğunu da unutmayalım. Bu araçlar tam dolu batarya ile bir çadırı 1 aya yakın süre aydınlatabilir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu tip kullanımları çok daha sık göreceğiz.

Not: Test videomuzda yer alan Hyundai IONIQ 5, Araç Güç Kaynağı (V2L) özelliği ile 3,6 kW'a kadar güç sağlayabiliyor.

Sizler için "Elektrikli otomobilden nasıl faydalanılır?" sorusunu yanıtladık. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!