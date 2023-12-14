Tesla, yazılım hatasıyla binlerce aracını geri çağırıyor

Tesla, sürücü destek sistemindeki sorunlar nedeniyle 2 milyondan fazla aracını geri çağıracağını açıkladı. ABD'nin otopilot sisteminin yetersiz olduğunu tespit etmesi üzerine alınan kararla birlikte, Tesla bayileri tarafından yazılım güncellemesi yapılacak.

Tesla, yazılım hatasıyla binlerce aracını geri çağıran şirketler kervanına katıldı. Tesla'dan gelen son açıklamada, sürücü destek sistemindeki bazı sorunlardan dolayı 2 milyondan fazla modelin geri çağrılacağı dile getirdi. Bu karar, ABD'nin otopilot sisteminin yetersiz olduğunu tespit etmesinin ardından geldi.

ABD, Tesla otopilot sisteminde açıklar buldu

Geri çağırmanın bir parçası olarak Tesla, 2 milyondan fazla aracı düzeltmek zorunda kalacak. Ancak bu süreç, Tesla bayilerini giderek yürütülmeyecek. 2012'den bu yana üretilen ve otopilota sahip olan modellerin, yazılım güncellemesi yoluyla düzeltileceği ifade edildi.

Otomobil devinin açıklamasına göre, güncelleme kapsamında görsel uyarılarla otonom sürüş sırasında şoförün katılımı artırılacak. Ayrıca otopilotun önemli özelliklerinden biri olan Autosteer varsayılan olarak etkinleştirilecek.

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Yeni güncellemeyle birlikte, otopilot sadece "yardımcı bir sürüş desteği" olarak kullanılacak. Yani direksiyon başındaki sürücülerin dikkatini yola vermesi ve otopilotun insanların yerini almaması amaçlanacak.

ABD'de yaşanan geri çağırmanın, ülkemizdeki modleleri etkilemediğini açıklayalım. Ancak Tesla'nın yazılım güncellemesini farklı ülkelere de gönderebileceğini ve bu sayede sürücü katılımını artırmak isteyebileceğini unutmamak lazım.

Tesla, ABD'nin otonom sürüş takibinin yetersiz olduğu yönündeki değerlendirmelere katılmadı. Bu konuda şirket, soruşturmayı sonuçlandırmak için geri çağırma işlemi yürüteceğini dile getirdi. 2012'den beri üretilmiş araçların güncellenmesiyle güvenlik artırılmış olacak.

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