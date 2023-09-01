Tesla, yapay zeka iş yüklerini desteklemek için devasa bir bilgisayara yatırım yaptı

Tesla, yapay zeka iş yüklerini desteklemek için özel olarak tasarlanmış 10.000 Nvidia H100 GPU'dan oluşan devasa bir bilgisayara yatırım yaptığını açıkladı. Elon Musk'ın talimatıyla geliştirilen süper bilgisayar ile, otonom araçlardan alınan yüksek miktarda veri işlenecek. Sistem bu hafta çevrimiçi oldu. Tesla, araçlarının tamamen otonom sayılabileceği noktaya ulaşması için bu kadar çaba gösteriyor.

Tesla, yapay zeka iş yüklerini desteklemek için özel olarak tasarlanmış 10.000 Nvidia H100 GPU'dan oluşan devasa bir bilgisayara yatırım yaptığını açıkladı. Elon Musk'ın talimatıyla geliştirilen süper bilgisayar ile, otonom araçlardan alınan yüksek miktarda veri işlenecek. Sistem bu hafta çevrimiçi oldu. Tesla, araçlarının tamamen otonom sayılabileceği noktaya ulaşması için bu kadar çaba gösteriyor.

Elon Musk'ın yeni süper bilgisayarının özellikleri

Temmuz 2023'te CEO Elon Musk, firmanın önümüzdeki yıl Dojo süper bilgisayarını oluşturmak için 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Tesla'nın kendi teknolojisini temel alan Dojo, 354 özel CPU çekirdeğiyle donatılmış D1 çipini içeriyor. Her eğitim karosu modülü (yapay zeka eğitme) 25 adet D1 yongasından oluşur ve temel Dojo V1 konfigürasyonu toplamda 53.100 D1 çekirdeği içerir.

Firma ayrıca Haziran 2012'de 5.760 adet Nvidia A100 GPU ile donatılmış bir süper bilgisayar oluşturdu. Ancak şirketin H100 GPU'larından 10.000'ine yaptığı son yatırım, bu süper bilgisayarın gücünü gölgede bırakıyor. Değeri 300 milyon dolardan fazla olan bu yapay zeka kümesi, teknik hesaplama için 340 FP64 PFLOPS ve yapay zeka uygulamaları için 39,58 INT8 ExaFLOPS'luk en yüksek performansı sunacak.

Bir donanım uzmanı, Tesla'nın elindeki gücün aslında Lenoardo süper bilgisayarının sunduğundan daha fazla olduğunu ve bunun onu gezegendeki en güçlü bilgisayarlardan biri haline getirdiğine dikkat çekti. Nvidia'nın GPU'ları, şu anda dünyanın önde gelen üretken yapay zeka platformlarının çoğuna güç veriyor. Sunuculara takılan bu GPU'ların tıbbi görüntülemeden hava durumu modelleri oluşturmaya kadar birçok başka kullanım alanı bulunuyor.

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Tesla, yapay zeka alanında çığır açabilecek bir model oluşturmak için sahip olduğu büyük miktardaki verileri daha verimli ve etkili bir şekilde kullanmak için bu GPU'ların gücünü kullanmayı umuyor. Pek çok işletme genellikle Google veya Microsoft gibi şirketlerin barındırdığı altyapıya güvense de Tesla'nın süper bilgi işlem altyapısı tamamen şirketin kendi içinde yer alıyor.

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