Tesla ve Elon Musk için otopilot davası açılıyor

Tesla ve CEO Elon Musk hakkında akıl almaz iddialar ortaya atıldı. Şirketin otopilot sistemiyle ilgili hataları göz ardı ettiği ve ölümlü kazalara sebep olduğu iddia ediliyor. Bir yargıç, otopilotun kusurlu olduğunu bildiği halde satışına izin verilmesini eleştirdi. Dava sonucunda Tesla'nın para cezası ve yaptırımlarla karşılaşması muhtemel.

Tesla ve CEO Elon Musk için akıl almaz iddialar ortaya atıldı. Buna göre şirket, gelişmiş sürücü destek sistemini pazarlama ve satma sırasında bazı hataları göz ardı etti. Hatta otopilot için ihmalkar davranarak ölümlü kazalara sebep oldu. Tesla ve Musk için dava açılacak.

Musk, Tesla otopilot kazaları olacağını biliyordu iddiası

ABD'nin Florida eyaletinde bir yargıç, otopilot kazasının araştırılmasını inceledi. 2019 yılında meydana gelen kazada, otopilotun, kontrolü kaybederek duvara çarptığı ve sürücü Jeremy Banner'in hayatını kaybetmesine yol açtığı bildirildi.

Banner'ın ailesi ise Tesla'yı otonom sürüş sistemini ihmal etmek ve kasıtlı olarak suiistimal etmekle suçluyor. Hatta şirketin otopilot ile ilgili güvenlik sorunlarının farkında olduğunu, ancak daha fazla müşteriye satabilmek için göz ardı ettiğini iddia etti.

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Yargıç Reid Scott ise Musk ve diğer Tesla yöneticilerinin otopilotun kusurlu olduğunu bildiği kararına vardı. Buna rağmen otonom sürüş teknolojisinin satışına izin vermesine dikkat çekti. Ayrıca 2019 ve 2016 yıllarında otopilot yüzünden yaşanan iki kazanın benzerliklerine atıfta bulundu.

Tesla ve Musk, uzun yıllardır otopilotun yetenekleri yüzünden eleştiriliyor. Birçok kazada otonom sürüşün devre dışı bırakıldığını iddia eden şirket, kazaların sürücü hatalarından kaynaklandığı belirtti. Buna rağmen 2016'dan beri tam otonom sürüşün reklamının yapılması ise dikkat çekiyor.

Raporlara göre 2019'dan bu yana otopilotla 700'den fazla kaza yapıldı ve 17 ölümle sonuçlandı. Yargıç; Tesla'nın, teknolojik kusurlara rağmen otopilotunu tamamen otonom olarak pazarladığını iddia etti. Dava, şirketin hem para cezasına hem de çeşitli yaptırımlara uğramasına yol açabilir.