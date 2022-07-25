Tesla üretimi artırıyor! İşte Çin'deki yeni fabrika

Covid-19 karantinaları ve yarı iletken çip yüzünden Gigafactory operasyonlarını yavaşlatan Tesla, nihayet istediği rakamlara geri dönüyor. Tesla Shanghai Gigafactory'ye yapılacak yeni ekleme sayesinde Model 3 ve Model Y üretimlerinin rekor kırması bekleniyor.

Shanghai Gigafactory yılda 1 milyondan fazla araç üretecek

Tesla, Shanghai Gigafactory'ye yapılan yatırımlarını artırıyor. 17 Temmuz'da başlayan eklemeler sayesinde Model Y ve Model 3 üretim kapasitesinin neredeyse iki katına çıkacak. Fabrikaya yapılan bu eklemenin haricinde, çalışanlarının üretim bölgelerine geri döndüğü de ifade edildi.

Tesla Çin operasyonlarının üç vardiyaya geçmesi bekleniyor. Buna göre her vardiyanın 500-600 araç üretmesi ve Model 3'lerin günlük sayısının 1000 ila 1200 adede ulaşacak. Ayrıca Model Y üretiminin günlük kapasitesinin 2200 adede çıkacak. Yani günlük 3000 adedin üzerinde Tesla hattan ayrılacak.

Bitcoin'lerini satan Tesla'nın kripto planı belli oldu!

Shanghai üretim hattının yılda 750 bin araç ürettiği tahmin ediliyor. Çin fabrikasına yapılacak yeni eklemeler sayesinde yıllık kapasitenin 1,1 milyon ila 1,2 milyon adede çıkması bekleniyor. Bu rakam, Kaliforniya'nın 650 binlik ve Teksas ile Berlin'in 250 binlik üretim kapasitesinin oldukça üstünde.

Tesla Shanghai Gigafactory için açılan iş ilanı sayısında da artış var. Fabrikanın tamamı otomasyona dayalı olsa da, yeni eklemeler için farklı sektörlerden 15 çalışana ihtiyaç duyulacağı belirtildi. Üretim hattındaki bu eklemelerin 7 Ağustos'a kadar tamamlanması planlanıyor.

Çin'deki Model Y ve Model 3 üretiminin artmasıyla birlikte teslimatların da hızlanması bekleniyor. Tesla'nın halihazırda Çin'deki Model 3 teslimat süresi 16-20 hafta; Model Y teslimat süresi ise 10-14 hafta şeklinde listeleniyor.

Peki siz Tesla Çin fabrikası hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla yeni hedeflerine ulaşabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin!

Shiftdelete / Teknoloji