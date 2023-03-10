Tesla, Türkiye'de resmi olarak faaliyete geçiyor!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamaya göre Tesla'ya Türkiye'de şarj istasyonu ağı kurma yetkisi verildi.

Elektrikli otomobillerin hayatımızdaki rolü her geçen gün artarken şarj istasyonlarının önemi de aynı oranda artış gösteriyor. Elektrikli otomobil sayısının her geçen gün arttığı ülkemizde şarj istasyonlarının kurulum süreci de devam ediyor. Bu noktada Tesla da önemli bir noktaya ulaşmış durumda.

Tesla, Türkiye'de şarj istasyonu kurma yetkisi aldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamaya göre Tesla'ya Türkiye'de şarj istasyonu ağı kurma yetkisi verildi. Alınan yetki ile birlikte Tesla da dahil olmak üzere 119 şirket, ülke genelinde şarj istasyonları kurarak elektrikli araçlara şarj hizmeti sunabilecek.

Lisans alan tüm şirketlerde olduğu gibi Tesla da şarj istasyonlarında tüm araçlara hizmet verecek. Tesla, kurduğu istasyonlarda şarj hizmeti fiyatını birim enerji (kWh) bedeli üzerinden belirleyecek. Böylelikle Tesla resmi olarak Türkiye'deki faaliyetlerine başlamış olacak.

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Tesla'nın şarj ağı konusunda EPDK tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

Tüm lisans sahibi şirketler gibi Tesla da Türkiye'de kuracağı şarj istasyonlarında tüm elektrikli araç modellerine hizmet verecek ve şarj hizmeti fiyatını birim enerji (kWh) bedeli üzerinden belirleyecek. Türkiye'de elektrikli ulaşım alanında yapılan düzenlemelerle dünyada ilk kez şarj ağı işletmeci tanımı mevzuat kapsamına alınarak ilgili tüzel kişiler lisanslandırılmış ve yasal altyapı oluşturulmuştur. Elektrikli araç şarj istasyonlarına ilişkin yapılan düzenlemeler gerek sektör temsilcileri gerekse yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından ilgi ve beğeniyle karşılanmıştır. Yatırımcıların bu alana yoğun bir ilgisi gözlenmektedir. Elektrikli araç sahipleri, şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilerin otoparklar, AVM'ler, benzin istasyonları gibi birçok noktada kuracakları şarj istasyonları ile oluşturacakları şarj ağlarından şarj hizmeti alabilecek ve artan akaryakıt fiyatları karşısında daha ekonomik bir seyahat yapabilecektir.

EPDK'nın tüm paydaşlarla beraber sektörü ve pazarı geliştirme noktasında çalışmaları devam etmektedir. Mevzuata göre şarj istasyonu işletmek için lisans alınması tek yol değildir. Şarj istasyonu işletmek isteyen gerçek kişiler veya şirketler, lisans sahibi şirketlerden sertifika almak yöntemiyle şarj istasyonu işletme imkanına sahip olabilmektedir. Böylelikle sertifika sahibi şarj istasyonu işletmecileri; yazılım, çağrı merkezi, ödeme altyapısı gibi pek çok maliyet artırıcı kalemden de kurtulabilmektedir.

Türkiye genelinde şu anda 3 bin 728 adet şarj noktası bulunuyor. Bu noktalardan 646 adedini hızlı şarj (DC) alanları oluştururken geri kalanları ise AC şarj hizmeti veriyor. Yeni lisanslarla birlikte Türkiye'deki şarj istasyonu ağı sayısının da artmasını bekleyebiliriz.

Raporla göre 2021 yılının sonunda Türkiye'de 7 bin 694 adet elektrikli araç bulunuyordu. 2022 yılının Aralık ayı itibarıyla bu rakam 14 bin 896'ya çıkmış durumda. Türkiye'deki elektrikli araç sayısı 1 senede neredeyse iki katına ulaşırken şarj istasyonu ihtiyacı da her geçen gün artış gösteriyor.

İlerleyen dönemde ülkemizdeki elektrikli otomobil satışlarının daha da artması planlanıyor. Bu da gelecekte daha fazla şarj istasyonuna ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor. Peki siz Tesla tarafından kurulan şarj istasyonları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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