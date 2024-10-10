Üye Girişi
Haberler
BBC

Tesla, Sürücüsüz Taksi Cybercab'i Tanıtıyor

Tesla, Sürücüsüz Taksi Cybercab'i Tanıtıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elektrikli araç üreticisi Tesla, Cybercab adını verdiği sürücüsüz taksi aracını tanıtmak üzere bugün etkinlik düzenliyor. Elon Musk, aracın özelliklerini ve Tesla'nın robotaksi planlarını açıklayacak.

Elektrikli araç üreticisi Tesla, robotaksi olarak adlandırılan sürücüsüz taksi aracı Cybercab'i bugün tanıtıyor.

Şirketin kurucusu ve yöneticisi Elon Musk, California’daki Warner Bros Stüdyoları'nda bu akşam yapılacak etkinlikte 'We, Robot’ başlıklı sunumuyla aracı tanıtacak.

Cybercab adı verilen araçla ilgili nispeten az şey biliniyor. Ağustos’ta yapılacağı açıklanan tanımıtım daha sonra ‘tasarım değişikliği’ açıklaması sonrası Ekim’e ertelenmişti.

Teknoloji haber sitelerine göre, aracın arkada iki koltuğu olacak ve kapısı kelebek kanadı şeklinde açılacak.

Rakiplerinin kullandığı, Lidar olarak bilinen lazer tabanlı sensörlerin aksine, Tesla, otonom sürüşte kamera kombinasyonları ve bilgisayar gücüne başvuruyor.

Musk, üretilen robotaksilerin bazılarının Tesla bünyesinde işletilebileceğini ima etti. Bununla beraber, Tesla sahiplerine, araçlarını kullanmadıkları zamanlarda bunları taksi olarak kullanma imkanı sağlanacak gibi de görünüyor.

‘We, Robot’ başlıklı sunumda, Cybercab’in bir prototipinin gösterilmesi bekleniyor.

Sektörü takip eden analiz şirketi Wedbush’un tahminlerine göre, Cybercab’in kilometre başı maliyetinin yanında, bir taksi uygulamasının tanıtılması da olası.

Wedbush analistleri sektörün tanıtımla ilgili büyük beklenti içinde olduğunu ve Elon Musk’ın kısa vadeli bazı olası sorunlara değinmesinin beklendiğini kaydediyor.

Sektörde bulunan bazı uzmanlar, Tesla’nın böylesi projeler yerine, daha düşük maliyetli bir elektrikli araç üretimine odaklanması gerektiğini savunuyor.

Ancak elektrikli araç devi, uzun süredir Google üretimi Waymo’ya rakip olacak, tam otonom sürüş yapabilen bir tasarım üzerinde çalışıyordu.

San Fransisco sokaklarında bir süredir sıklıkla görülen Waymo robotaksiler, Phoenix, Los Angeles ve Austin kentlerine de yayılıyor.

Google'ın ana şirketi Alphabet, kısa vadede robotaksi filosuna Hyundai Ioniq 5’leri de eklemeyi planlıyor. Waymo filosu şu anda Jaguar’ın I-Pace modelinde oluşuyor.

Çinli teknoloji şirketi Baidu'nun da robotaksi birimi Apollo Go'yu Çin dışına açmayı planladığı ve araçların Çin'in birçok şehrinde faaliyet gösterdiği bildiriliyor.

10 Ekim'deki Cybercab tanıtım etkinliği basına açık ancak, BBC ve Bloomberg TV gibi kuruluşlar, talep etmelerine rağmen davet edilmedi.

BBC

Teknoloji Otomobil

Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı

Türk ordusunun yüz karası! Rütbeleri söküldü

 26 ilde seçim anketi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar

Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar

 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı

Neden domuz eti tercih ediliyor? Meselenin aslı daha skandal
Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor

Köfteci Yusuf'un sahibi kayıp
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp neden açılmıyor? 10 Ekim Perşembe Whatsapp'a neden girilmiyor? Özgür Çevik evlendi mi? Yabancı Damat'ın Niko'su kiminle evlendi? ABD başkanlık seçim anketlerinde kim önde? 10 Ekim katliamı nedir? 10 Ekim 2015'te ne oldu? Milton Kasırgası alarmı! Florida'da kasırga mı çıktı? Milton kasırgası nedir? Seyfi Birbir kimdir? 10 Ekim Müge Anlı'da Seyfi Birbir olayı nedir? PEGASUS BİLET KAMPANYASI: Pegasus ucuz bilet kampanyası başladı mı? Uçuşlar ne kadar, kaç TL? 10 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? DEM Parti Iğdır İl Başkanı kimdir? Mehmet Selçuk tutuklandı mı? Köfteci Yusuf kapatılacak mı? Köfteci Yusuf şubeleri ne olacak? Marmara Üniversitesi'nde ne oldu? Marmara Üniversitesi önündeki eyleme neden müdahale edildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.