Tesla, süper bilgisayarını yeniledi! Musk'ın yeni canavarı

Tesla süper bilgisayarı Dojo için yeni GPU'lar satın aldı. Şirkete göre süper bilgisayar Dojo, dünyada yedinci sırada yer alıyor.

Elektrikli otomobil devi Tesla, Dojo adını verdiği süper bilgisayarını yeniledi. Araçlardan gelen verileri işlemek için kullanılan sinir ağı birimine yüzde 28'lik bir GPU artışı yapıldı. Bu güncellemeyle birlikte Dojo'ya 1600 adet yeni ekran kartı eklenmiş oldu.

Tesla'nın süper bilgisayarı Dojo dünyada yedinci

Tesla, süper bilgisayar olarak kullandığı makinesine birtakım donanım değişiklikleri uyguladı. Elektrikli otomobil devi, GeForce RTX 30 serisi aynı mimariyi kullanan Nvidia A100 GPU sayısını 7360'a çıkardığını söyledi.

Tesla Mühendislik Müdürü Tim Zaman tarafından verilen demeçe göre, 7360 adet Nvidia A100 ekran kartına sahip olan Tesla Dojo, GPU sıralamasında dünyada yedinci sırada bulunuyor. Ancak şirket, yüzde 28'lik büyümenin devamının geleceğini de söyledi.

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Elon Musk tarafından Dojo olarak adlandırılan sinir ağı birimi, Tesla şoförlerinden gelen verileri depoluyor ve inceliyor. Bu verilerin, özellikle Tesla'nın FSD isimli otonom sürüş teknolojisinin gelişmesi konusunda önemli olduğu düşünülüyor.

Tesla'nın Dojo süper bilgisayarına ilişkin beklentisini henüz bilmiyoruz. Ancak daha önceki bir açıklamasında şirket CEO'su Elon Musk, "Tesla, gerçekten çok büyük miktarda video verisini işlemek için Dojo adında bir sinir ağı eğitim bilgisayarı geliştiriyor" dedi.

Dojo şu anda Nvidia A100 GPU'suna güveniyor olsa da, Tesla'nın kendi çipini geliştirmek gibi bir hedefi bulunuyor. Tesla, sinir ağının D1 Dojo çipinden gücünü alacağını ve bu çipin 362 TFLOP hızında olacağını belirtti. Makinenin şu anki performansı ise belirsiz.

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