Tesla Semi geri çağırılıyor!

Tesla Semi belki de son yılların en çok beklenen araçlarından bir tanesi. Uzun süren bekleyişin sonunda geçtiğimiz aralık ayında sonunda ilk Tesla kamyonların teslimatı gerçekleşti. Ancak daha kısa süre önce ilk sahiplerine ulaşan Tesla Semi için işler beklenen gibi başlamamış gibi görünüyor.

Tesla, 35 adet Semi'yi geri çağırıyor

Gelen bilgilere göre Tesla'nın yeni elektrikli aracı hatalı park frenleri nedeniyle geri çağrıldı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından paylaşılan belgelere göre 35 adet Tesla Semi geri çağrılacak. Paylaşılan raporda el freninin istenildiği gibi çalışmadığı ifade ediliyor.

Sorunun ilk olarak parça tedarikçisi Bendix tarafından belirlendiği ifade ediliyor. Şirketin Tesla'yı Şubat 2023'te tespit edilen sorun konusunda uyardığı ve sonrasında Tesla sorunun nedenini araştırmaya başladığı açıklandı. Daha sonra ise kusurlu parçanın hangi Tesla Semi kamyonlarına takıldığı belirlendi.

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Tesla yaptığı açıklama ile arızalı park freni valf modülü ile donatılmış olduğunu belirlediği 35 kamyonu gönüllü olarak geri çağırma kararı aldı. Bu süreçte sorunlu parça hakkında herhangi bir şikayet alınmadığıı ve bileşen nedeniyle "çarpma, yaralanma veya ölüm" meydana gelmediği ifade edildi.

Durumu düzeltmek için Tesla, el freni valfi modülünü revize edilmiş bir parça ile değiştirecek. Yeni bileşenin, hava sızıntısını önleyen ve sürücünün park frenlerini devreye sokmasına ve devreden çıkarmasına izin veren geliştirilmiş iç parçalara sahip olduğu söyleniyor.

Elektrikli otomobil üreticisi şimdiye kadar pilot programının bir parçası olarak 2022'de 36 adet Tesla Semş üretildiğini doğruladı. Şirket, henüz 2023'ün ilk çeyreği için üretim rakamlarını açıklamadı. 35 adet her ne kadar az görünse de üretime yeni başlamış bir model için yüksek bir oran sayılabilir.

Tesla Semi uzun zamandır bekleniyor olmasına rağmen istenilen etkiyi bırakmamış gibi görünüyor. Peki siz Tesla'nın elektrikli tırı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.