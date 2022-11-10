Tesla 'rekora' koşuyor! 40 bin araç daha geri çağrıldı

Tesla, bu yıl 17 kez araçlarını geri çağırdı. Yeni uyarıda, 40 bine yakın otomobil hidrolik direksiyonunda sorun bulundu.

Elektrikli otomobil devi Tesla, binlerce kullanıcısına daha geri çağırma uyarısı gönderdi. Bu yıl farklı sebeplerden toplamda on yedinci kez araçlarını geri çağıran EV devi, 40 bin otomobilin hidrolik direksiyonunda hata olduğunu fark etti.

Tesla'da yeni hidrolik direksiyon krizi

Tesla tarafından ABD'deki araç sahiplerine gönderilen son uyarıyarıya göre, 40 bine yakın otomobil hidrolik direksiyon desteğinin kaybolması sorunuyla karşı karşıya. Son uyarıyla birlikte "rekor" kıran üretici, yılın 17. geri çağrısını yapmış oldu.

2021 yılında 11 kez şoförlerini uyaran ve 3,4 milyon modelde değişikliğe giden Tesla, 2022'de daha fazla sorunla karşılaştı. Son uyarıda ise hidrolik direksiyon desteğine dikkat çekildi. Tesla hisselerinin yüzde 50'den fazla değer kaybettiğini düşünürsek, bu hata oldukça kötü bir zamanda ortaya çıktı.

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Şirketin yaptığı açıklamaya göre, etkilenen otomobiller engebeli yollarda veya çukurda hidrolik direksiyon destek sistemi sorunları yaşıyor. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bu sorun yüzünden sürücülerin hidrolik direksiyonu kullanamayacağını söyledi. Ayrıca şoförlerin ekstra güç uygulamak zorunda kalacağını bildirdi.

Şirket 40 bin aracın sorundan etkilendiğini söylese de, otomobil sahiplerinin pek bir şey yapmasına gerek kalmayacak. Açıklamaya göre, sorunu kalibre eden bir ürün yazılımı güncellemesi paylaşıldı ve araçların yüzde 97'sindeki hata giderildi.

Son zamanlarda Tesla'nın boğuştuğu tek sorun bu değil. 1 yıl önce Tesla piyasa değeri 1 trilyon doları geçti. Hisse değeri ise 410 dolar seviyesine kadar çıktı. Fakat Musk'ın peş peşe satışları nedeniyle şu anda 190 dolara kadar gerilemiş durumda. Şirketin piyasa değeri ise 599 milyar dolara düştü.

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