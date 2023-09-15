Tesla Powerwall 3: Güneş enerjisi invertörüyle şarj maliyetlerini sıfırlıyor

Tesla'nın yeni Powerwall 3 modeli, güneş enerjisi invertörü sayesinde otomobil şarj maliyetlerini sıfırlamayı amaçlıyor. Powerwall 3, duvar tipi bir elektrikli otomobil şarj ünitesi olarak kullanılıyor ve çevreci enerji kullanımını teşvik ediyor.

Elektrikli otomobiller her geçen gün daha fazla yaygınlaşıyor ve hayatımıza giriyor. Bununla birlikte otomobillerin şarj edilme süreçleri de geliştiriliyor. Yeni şarj ağları ve şarj istasyonlarıyla birlikte şarj üniteleri de geliştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Tesla yeni Powerwall 3 modelini tanıttı. Bu model beraberindeki güneş enerjisi invertörü sayesinde enerjiyi bedavaya getirmeyi amaçlıyor. İşte detaylar…

Tesla Powerwall 3 tanıtıldı! İşte özellikleri

Powewall adından da anlaşılacağı üzere duvar tipi veya ev tipi bir elektrikli otomobil şarj ünitesi. Güç duvarı anlamına gelen Powerwall ismi ise oldukça ilgi çekici. Ünite toplamda 3 nesle sahip ve 3. nesil Powerwall üniteler kendi güneş enerjisi invertörüne sahip.

Bu neye işaret? Tesla yenilikçi enerji anlayışı kapsamında Powerwall 3 ürününü tanıtıyor. Yani daha çevreci ve daha temiz enerji. Bu kapsamda üniteye eklenen güneş enerjisi invertörü aslında bir nevi Tesla otomobillerinin şarj maliyetlerini sıfırlamak anlamına geliyor. Powerwall üniteler güneş enerjisi kullanmak için bir nevi teşvik diyebiliriz.

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Powerwall 2'nin üst modeli olan Powerwall 3'teki olumsuz gelişmelerden biri şarj kapasitesinin artmamış olması. Yani pil kapasitesi hala 13,5kWh. Tasarımsal olarak da büyük farklar taşımayan Powerwall 3'te en dikkat çekici unsur detaylı bir Tesla logosu yerine artık sadece bir T harfi taşıyor olması. Kısacası Powerwall 3'te yeni olan şey güneş enerjisi invertörü ki bu da aslında hem şirketin şarj üniteleri konusundaki adımlarını hem de ilerleyen dönemlerde şarj maliyetlerinin sıfırlanacağını gösteriyor.

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