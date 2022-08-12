Tesla otopilotu çocuk mankenleri ezdi geçti!

Tesla otopilotu ne kadar güvenli? Yeni bir deney, Tesla otopilotunun çocuk mankenleri görmediğini ve üstünden geçtiğini iddia etti.

Tesla'nın Full Self-Driving (FSD, Tam Kendi Kendine Sürüş) sistemini ele alan yeni bir deney gerçekleştirildi. Tesla otopilotunun güvenliğini test eden deney sahipleri, aracın çocuk mankenlerin üstünden geçtiğini iddia etti. Elon Musk ise "aldatmaca" olduğunu söyleyerek bu deneye karşı çıktı.

Tesla otopilotu "şimdiye kadarki en kötü yazılım" mı?

Teknoloji güvenliği mühendisi Dan O'Dowd bir süredir Tesla'nın otopilot sistemine büyük eleştirilerde bulunuyor. Gerçekleştirdiği son testte ise Tesla Model 3'ün çocuk büyüklüğündeki bir mankenin üstünden geçtiği belirtti. Bundan dolayı otopilotun "şimdiye kadarki en tehlikeli yazılım" olduğunu öne sürdü.

100 binden fazla Tesla aracının kamuya açık yollarda FSD'yi kullandığını belirten Dan O'Dowd, Elon Musk'ın iddialarının gerçek olmadığını savundu. Deney sırasında otopilotun çocuk boyutundaki mankenleri görmediğini ve tekrar tekrar üstünden geçtiğini dile getirdi.

Tesla elektrikli otomobil modelleri için şok edici iddia

Elon Musk, Tesla Model 3 ile yapılan deney sırasında FSD'nin aktifleştirilmediğini iddia etti. Deneyin tamamen aldatmaca olduğunu söyleyen Tesla CEO'su, tüm FSD testlerinin halka açık olarak yapıldığını aktardı.

Teknoloji güvenliği mühendisi ise yarış pistinde gerçekleştirdiği deneyin yeminli bir ifadeyle yapıldığını ortaya koydu. Deney sırasında FSD'nin açık olup olmadığını bilmek mümkün değil, ancak Dan O'Dowd testin ek görüntülerini de paylaştı.

Daha önce birçok kaza senaryosunda otonom sistemin nasıl tepki verdiğine tanık olduk. Tesla markalı araçlar, sahip olduğu sistemler sayesinde sürücüsünü çoğu zaman zor durumdan kurtarabiliyor. Ancak bazen bu sistemlerin de yeterli olmadığı durumlar yaşanabiliyor.

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