Tesla Otomobilleri Jailbreak Yapıldı

Kırılmış PlayStation 3 modellerini hatırladınız mı? Korsan olarak içlerinde PlayStation 3 için üretilmiş tüm oyunlar vardı. Daha sonra Android cihazların tüm özelliklerini rahatça ve istenildiği gibi kullanılabilmesi için ortaya çıkan jailbreakçi tayfa vardı. Bu iş en sonunda otomobillere kadar uzandı. Bir grup araştırmacı Tesla'nın yazılımına sızarak ücretli özellikleri açtı. İşte Tesla otomobilleri jailbreak yapmak ve detayları…

Ücretli Tesla özellikleri artık bedava! İşte detaylar…

Bir grup araştırmacı, Tesla'nın bilgi-eğlence sisteminin temelini oluşturan donanımı hacklemenin bir yolunu buldu. Bu sayede ücretli olarak sunulan arka koltuk ısıtma özelliği gibi donanımları ücretsiz olarak araçlarda açmanın da yolunu açmış oldu. Bunu yapmak esasen araştırmacıların Tesla'yı jailbreaklemenin bir yolunu bulduklarını gösteriyor.

Araştırmacılar yaptıkları işlemi TechCrunch'a verdikleri bir röportajda anlattı. Buna göre bu işlem sayesinde otonom sürüş ve navigasyon sistemini normalde mevcut olmayan bölgelerde etkinleştirme yeteneği de verebilmekte. Fakat bunun ne kadar güvenli olduğu konusu hala tartışılıyor ve ekip bunu yapmanın ciddi oranda tersine mühendislik gerektirdiğini belirterek bu özelliği henüz denemediklerini belirtiyor.

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Almanya'daki bağımsız araştırmayı yürüten üç öğrenciden biri olan Christian Werling, yaptıkları saldırının araca fiziksel erişim gerektirdiğini, ancak jailbreak'in yararlı olacağı senaryonun tam olarak bu olduğunu söyledi. Yani fiziksel olarak erişim elde edilebilen herhangi bir Tesla, ekibin buldukları yeni yöntemle jailbreaklenebiliyor ve böylece ücretli olan özellikler kolaylıkla açılabiliyor. Peki bu yöntem ne?

Aslında ekip bunun oldukça basit olduğunu belirtiyor. Werling, yaptıklarının bilgi-eğlence sistemini çalıştıran AMD işlemcisinin besleme voltajıyla oynamak olduğunu açıkladı. Yani ekip bilgi-eğlence sistemini yöneten AMD işlemcisine gelen elektrik akımıyla belirli oranlarda oynadı ve işlemciye düzensiz şiddette bir akım gönderildi. Böylece işlemciyi bir nevi kandırdılar ve kendi kodlarıyla işlemciyi manipüle ettiler.

Peki siz Tesla jailbreak hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…