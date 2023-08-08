Tesla'nın Yenilenen Model 3'ün Üretimi Başladı

Tesla'nın uzun süredir yeni bir Model 3 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce birkaç kez görme fırsatı yakaladığımız elektrikli otomobil için şimdi ise Çin'den bir iddia geldi. Yapılan iddialara göre yenilenen Tesla Model 3'ün üretimi başladı.

Yenilenen Tesla Model 3 üretime giriyor

Project Highland olarak da bilinen güncellenen Tesla Model 3'ün Şangay'da bulunan Gigafactory'de deneme üretimine girdiği bildirildi. Seri üretimin önümüzdeki ay başlaması beklenirken, teslimatların Ekim ayında başlaması planlanıyor. Yeni model için beklenen fiyat ise 27 bin 700 dolar.

Son gelen bilgilere göre yeni Model 3'te 66 kWh kapasiteye sahip M3P bataryalar kullanılacağı iddia edildi. Lityum, Manganez, Demir ve Fosfat temelli olan bu bataryanın menzil konusunda da avantaj sunacağı gelen bilgiler arasında.

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Project Highland'ın 2022'nin ikinci çeyreğinden beri geliştirildiğini biliyoruz. Son birkaç ayda yeni nesil eletkrikli otomobil hakkında çok sayıda casus fotoğraf ortaya çıktı. Güncellenen Model 3'ün yeniden tasarlanmış bir yüz, yeni arka farlar ve yeniden tasarlanmış bir iç mekan ile geleceğini şimdiden söyleyebiliriz. Şirket aynı zamanda güncel bir sürücü asistanı sistemi ile donatılacak.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi, kendi internet sitesi üzerinden arkadan çekişli yeni Tesla Model 3 için belirtilen teslim tarihi ekim ayı olarak gösteriliyor. Diğer yandan aracın dört tekerlekten çekişli versiyonu için teslim tarihinde ise kasım ayı işaret ediliyor.

Tesla, güncellenen Model 3 ile uzun süredir aramızda olan elektrikli otomobilinin piyasadaki iddiasını artırma hedefinde. Peki siz Tesla'nın yenilenen elektrikli otomobili hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.