Tesla'nın yeni modeli üzerindeki sis perdesi kalktı: Yarı fiyatına satılacak!

Tesla'nın hissedarlar ve yöneticilerle yaptığı toplantıda yeni model Tesla'ların nasıl olacağı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Tesla cephesinde ürkütücü robot tanıtımlarının ardından işin ana mutfağıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Başarılı şirket yaptığı yatırımcı tanıtım toplantısında "Tesla'nın yeni modelleri nasıl olacak?" sorusunun cevabını verdi. Tesla üst düzey yöneticilerinin de katılım gösterdiği toplantıda gelecek yıllardaki Tesla vizyonuna da değinildi.

Tesla'dan yeni kompakt model!

Şirket geçtiğimiz dönemlerde daha kompakt şehirli bir Tesla modelinden söz etti. Tanıtım toplantısında Amerikalı üretici bu yeni model üstünde iyice yoğunlaştıklarını belirterek otomobil üzerindeki planı tekrarladı. Bu, kompakt ve şehirli Tesla'ya bir adım daha yaklaşıldığını gösterdi.

Konuyla alakalı Tesla tasarım müdürü Franz von Holzhausen yatırımcılara ve basına şunları söyledi:

Size ne demek istediğimi göstermek ve yeni nesil arabayı ortaya çıkarmayı çok isterdim ancak daha sonraki bir tarihe kadar bu konuda bana güvenerek beklemeniz gerekecek. Söz veriyorum, her zaman olduğu gibi yine heyecan verici ve ilgi çekici otomobiller sunacağız.

Tesla'nın yeni fabrikasını nereye kuracağı belli oldu!

Tesla Ceo'su Elon Musk bu kompakt modele bakış açısının daha farklı olduğunu belirtti. CEO bu modelin Tesla'nın "üçüncü nesil platformu" tarafından desteklediğini ve birçok başka modele kapı araladığını belirtti. Bununla birlikte bu kompakt model aslında yeni bir seriye önderlik edecek.

Yeni Tesla modelleri çok daha ucuz olacak!

Kompakt tasarımın fikir olarak tanıtımıyla birlikte şirket bu aracın maliyetinin Model 3'ün yarısı kadar olacağını belirtti. Bu da sıfır Tesla fiyatlarının yarı yarıya düşmesi anlamına geliyor. Tanıtım maliyeti düşürme adımlarını da kapsıyor. Bu adımlar ile Tesla üretim hatlarında bazı değişikliklere gidileceği belirtildi.

Bu değişikliklerle birlikte Tesla gövde materyallerini üretim hattında değil hatta gelmeden önce birleştirme kararı aldı. Yani bir Tesla şasesi kapı, çamurluk gibi gövde materyalleriyle birlikte gelecek. ve Tesla bu model serisinden itibaren çıkaracağı araçlarında yeni nesil bir motordan bahsetti.

Buna göre şirket nadir toprak metalleri içermeyen, daha çevreci ve performansı yüksek yeni bir elektrikli motor üretecek. Bu motorla birlikte yüzde yüz Tesla damgalı yeni elektrik sistemleri de araçlarda olacak. Buna ek olarak normal pillerden yüzde 14 daha ucuza üretilen "4680" kodlu piller ile araçlar beslenecek.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Tesla'nın bu adımları ile çok daha ucuza elektrikli otomobil sahibi olmak mümkün olacak mı? Yorumlarınızı bekliyoruz!