Tesla'nın yeni fabrikasını nereye kuracağı belli oldu!

Bu yıl Tesla'dan Apple'a, Microsoft'tan Amazon'a kadar birçok teknoloji şirketinin borsa değeri rekor seviyede düştü. Fakat Tesla, hem açacağı yeni fabrika hem de bir süredir beklenen modellerin seri üretime girmesi ile tekrar yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Tesla, yeni fabrika için konumu doğruladı: Meksika!

Geçtiğimiz günlerde Tesla'nın Güney Kore merkezli pil katot malzemeleri üreten L&F ile bitiş tarihi yaklaşan sözleşmesini 4 kat artan sipariş ile yenilediği ortaya çıktı. Kabaca bir sayı verecek olursak, bu yeni sipariş mevcuda ek olarak 2 yılda 500 bin araç üretileceğini söylüyor.

Tabii şirketin inovatif fikirleri ve uygulamaları bu kadar değil. Dün de geçtiğimiz yıl Hollanda, Norveç, Fransa, İngiltere, İspanya, İsveç, Belçika, İzlanda ve Avusturya'da başlattığı Non-Tesla Supercharger Pilot programını ABD'de erişilebilir yaptı.

Tesla, sonunda gaza bastı: 3 milyar dolarlık anlaşma!

Bu da şarj istasyonu şirketleri arasında tekelleşecek kadar büyümesine olanak sağlayacak. Zira artık yalnızca Tesla otomobil kullanıcıları değil, elektrikli bir araca sahip olan herkes bu yüksek hızlı Supercharger istasyonlarını kullanabilecek.

Bugün ise çok şaşırmadığımız ancak beklenmedik bir haber geldi. Yapılan son açıklamalara göre Musk, şirketin önümüzdeki dönemde üreteceği yeni nesil teknolojiler, otomobiller ve diğer araçlar için Meksika'da bir fabrika açacak. Üstelik burada otonom robot teknolojilerinin de rekor seviyede olacağı söyleniyor. Yani bu tercihin ardında ucuz iş gücü arayışı yatmıyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!