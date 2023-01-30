Tesla'nın uygun fiyatlı otomobili için geri sayım başlıyor!

Elektrikli otomobil denilince aklan gelen ilk markalardan olan Tesla'nın ürün gamında şu anda 4 farklı model bulunuyor. Model S, Model X, Model 3 ve Model Y isimli elektrikli otomobillere sahip olan markanın ürün gamına yakın zamanda daha uygun fiyatlı bir araç eklemek istediği ise uzun zamandır konuşuluyor.

Yeni uygun fiyatlı Tesla için 1 Mart tarihi milat olabilir

Tesla Model 3 ve Model Y, markanın en çok satan iki otomobili olarak öne çıkıyor. Model S ve Model X'e oranla daha uygun fiyatları ile öne çıkan bu iki otomobil markanın lokomotifi konusunda. Hal böyleyken, Tesla daha fazla kişiye ulaşmak için daha uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil planları yapıyor.

Daha önce Tesla CEO'su Elon Musk tarafından da müjdesi verilen otomobil hakkında yakın zamanda yeni gelişmeler yaşanabilir. 1 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan yatırımcı günü etkinliği ile birlikte Tesla'nın yeni otomobilinin da bulunduğu yeni yol haritasının paylaşılması bekleniyor.

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Geçtiğimiz yıl Ekim ayında yaptığı bir açıklama ile Elon Musk, yeni platformlarının Model 3 ve Model Y'ye göre daha küçük olacağını doğrulamıştı. Ayrıca olası bir uygun fiyatlı aracın üretim maliyetinin Model 3'ün yarısı kadar olacağını belirtilmişti.

Bu platform, Tesla'nın üçüncü ana mimarisi olacak. Bilindiği gibi markanın ilk platformu üzerinde Model S ve Model X yükseliyor. Diğer yandan Model 3 ve Model Y ise ayrı bir platforma sahip. Gelecek olan üçüncü platform ise daha uygun fiyatlı otomobillere yönelik olacak.

Elon Musk'ın daha önce yaptığı açıklamalardan yeni uygun fiyatlı otomobilin 25 bin dolardan az bir fiyata sahip olması beklenebilir. Yeni uygun fiyatlı modelin üretim adedi de markanın diğer araçlarından önemli oranda fazla olacak.

Hem daha küçük platform hem de yüksek üretim sayısının aracın fiyatına olumlu yansıyacağını söylemek yanlış olmaz. 1 Mart'ta yapılacak etkinlik ile yeni model hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı umuyoruz. Peki siz uygun fiyatlı Tesla imzalı otomobil hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.