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Tesla'nın uygun fiyatlı otomobil projesi gecikebilir

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Tesla'nın 25 bin dolarlık uygun fiyatlı otomobil projesinin gecikebileceği analistler tarafından düşünülüyor. Üretimin en erken 2027'de başlayabileceği belirtiliyor.

Tesla, bir süredir uygun fiyatlı elektrikli otomobil projesi üzerinde çalışıyor. Avrupa için Gigafactory Berlin ve Amerika için Gigafactory Texas'ta üretilmesi beklenen araçtan şaşırtan haber geldi. Bir yatırım bankasının analistleri, 25 bin dolarlık Tesla modelinin gecikeceğini düşünüyor.

Bütçe dostu Tesla 2027'ye kalmış olabilir

Tesla CEO'su Elon Musk, uygun fiyatlı otomobilin üretimine 2025'in sonlarında başlanacağını söylemişti. Ancak Tesla'nın yeni Gigafactory Texas tesisini gezdikten sonra Evercore analistleri bunun mümkün olmadığını düşünmeye başladı.

Analistler, uygun fiyatlı otomobilin seri üretime en erken 2027'de girebileceğine inanıyor. Yani şirketin 25 bin dolar seviyesinde olması beklenen aracını piyasaya sürme planları, beklenenden daha uzun sürebilir.

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Evercore analisti Chris McNally, 2026'da başlayacak üretim için en iyi senaryonun 500 bin araç civarında olacağını belirtti. Bu rakam, Wall Street analistlerinin uygun fiyatlı otomobil için öngördüğü rakamın neredeyse yarısı.

McNally, Tesla'nın gerçek üretimlere ise 2027'de başlayabileceğini söyledi. Analiste göre, uygun fiyatlı elektrikli araçtan elde edilecek gerçek büyüme için en az üç yıl daha beklememiz gerekiyor.

Ancak tüm analistler bu şekilde düşünmüyor. Tesla'nın en büyük yatırımcılarından Wedbush, yavaş büyümeye rağmen 2024'te 2 milyondan fazla araç teslimatı yapılacağını düşünüyor. Bu da Tesla'nın 25 bin dolarlık elektrikli otomobili planlarına uyuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla stratejisi doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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