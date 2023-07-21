Tesla'nın Ürettiği Robot Sayısı Açıklandı

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin şu ana kadar ürettiği robot sayısını açıkladı. Musk, 10 milyon Tesla Bot ürettiklerini söyleyerek espri yaptı ve gerçek sayının 5 ya da 6 olduğunu belirtti. Aktüatör tedarik sorunları nedeniyle robot üretiminin sınırlı olduğunu ifade eden Musk, gelecekte robotların daha yetenekli hale geleceğine inanıyor.

Tesla'nın Optimus adını verdiği insansı robotu, elektrikli otomobil üreticisi tarafından ilk olarak Ağustos 2021'deki AI Day etkinliğinde yüzünü göstermişti. Uzun zamandır merakla beklenen robot hakkında geçtiğimiz aylarda sadece bir video görebildik. Henüz Tesla'nın robotları hakkında ciddi bir gelişmeye ise maalesef tanık olamadık.

Elon Musk, şimdiye kadar üretilen robot sayısını paylaştı

Tesla, mayıs ayı içerisinde paylaştığı bir video ile robotları yürürken ve bir şeyleri kaldırırken bizlere sunmuştu. Henüz yetenekleri oldukça kısıtlı olan robotlar için bekleyiş sürerken, teknolojiseverlerin merakları da artmaya devam ediyor. Çoğu kişinin aklında Tesla Bot hakkında cevaplaması gereken sorular mevcut.

Tesla'nın şimdiye kadar kaç robot ürettiği sorusu ise bunların başında geliyor. Tesla'nın ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladığı toplantısında bir katılımcı Tesla Bot hakkında detaylı bilgi talep etti. Ayrıca şirketin şimdiye kadar kaç robot ürettiğini de sorusuna ekledi.

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Tesla CEO'su Elon Musk ise öncelikle bu soruya esprili bir şekilde 10 milyon Tesla Bot ürettikleri cevabını vedi. Daha sonrasında ürettikleri robot sayısının 5 ya da 6 olduğunu söyledi. Popüler iş insanı her ay bu sayının artacağının ise altını çizmeyi ihmal etmedi.

Elon Musk, Tesla'nın şu ana kadar az sayıda robot üretmesinin nedeni olarak şirketin aktüatör tedarik sorunları olduğunu ifade etti. Optimus için "iyi çalışan" hazır aktüatörlerin olmadığını belirten Musk, şirketin aktüatörleri kendisinin tasarlamak ve üretmek zorunda kaldığını belirtiyor. Aktüatörleri ise bir mekanizmayı veya sistemi kontrol eden ve hareket ettiren bir tür motor olarak açıklayabiliriz.

Musk, robotlarının fazla hafife alındığı inancında. Şirket için oldukça büyük potansiye sahip olduğu ifade edilen Optimus robotların, ilerleyen dönemde çok daha yetenekli hale geleceğine inanılıyor. Peki siz Tesla ve robot sistemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.