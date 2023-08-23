Tesla'nın Otopilot özelliğiyle ilgili yeni iddialar ortaya çıktı

Tesla'nın tartışmalı otonom sürüş özelliği Otopilot, 2016 ve 2019'da yaşanan kazalarla ilgili yeni iddialarla gündemde. Şirketin hataları gidermediği ve bu nedenle kazalara sebep olduğu iddia ediliyor.

Tesla'nın tartışmalı otonom sürüş özelliği Otopilot, yeni iddialar ile karşı karşıya. 2016'da gerçekleşen bir kazadaki hataları gidermeyen Tesla'nın, 2019'da bu hatadan dolayı farklı bir kazaya sebep olduğu ortaya çıktı. Şirket çalışanından gelen açıklamalar, Elon Musk'ı zor duruma sokacak gibi görünüyor.

2016'da fark edilen Tesla Otopilot hataları giderilmedi, 2019'da aynı kaza oldu

ABD'de görülen bir davada Tesla mühendisleri, 2016'da yaşanan bir kaza ile ilgili beklenmedik açıklamalarda bulundu. Otopilot açıkken trafik kazası yapan Model S, sürücüsünün hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

2019'da ise bir başka Model 3 sürücüsü, Otopilot ile kaza yaptı. Bu sürücünün de hayatını kaybettiği belirtildi. Üç yıl arayla yaşanan bu kazaların ortak noktaları ise Otopilot'un bilinen ancak giderilmeyen hataları oldu.

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2019'daki kazayla ilgili görülen davada, hayatı kaybeden sürücünün ailesi Tesla'dan tazminat talep etti. Şirketin Otopilot kusurlarını bildiğini ve bunları düzeltmeden erişime açtığını iddia etti. Dava dosyasında, "Tesla'nın kusurlu olduğunu bildiği Otopilot sistemine sahip bir aracı satarak kasıtlı suiistimalde bulunduğu" belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir otonom sürüş uzmanı ise Tesla'nın Otopilot konusunda suçlu olduğunu belirtti. Şirketin "kasıtlı suiistimal veya ağır ihmalden suçlu" olduğuna inandığını dile getirdi.

Tesla CEO'su Elon Musk ise birçok kez "Tesla'nın en güvenli otomobil" olduğunu iddia ederek Otopilot'un arkasında durdu. ABD'li kurumlar ise otonom sürüşle bağlantılı çok sayıda kazayı araştırıyor.

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