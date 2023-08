Tesla'nın otonom sürüşü iki kez kazayı önledi

Tesla'nın tartışmalı otomatik sürüş desteği olan Otopilot, bir süredir davalar ile boğuşuyor. Daha önce birçok kez kazaya yol açtığı belirtilen otonom sürüş desteğinin, geçtiğimiz hafta iki kez hayat kurtardığı ortaya çıktı. ABD'de ters yönde gelen araca; Çin'de ise yola atlayan bir çocuğa karşı ani manevralar yapmayı başardı.

Tesla otonom sürüş iki kez kazayı önledi

Geçtiğimiz hafta ABD'de yaşanan bir olayda otomatik pilot teknolojisine sahip Model Y, sürücüsünü bir kazadan kurtardı. 112 km/sa hızla ters yönden gelen bir sürücü, Model Y'ye çarpmak üzereyken Tesla'nın Otopilot'u devreye girdi. Sürücünün tepkisini beklemeden ani manevra yapan araç, kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtuldu.

Tesla Autopilot VS Wrong Way Driver pic.twitter.com/yteYBaBYKw — Wham Baam Teslacam (@WhamBaamYT) August 1, 2023

Çin'de kaydedilen bir videoda ise, bir çocuğun beklenmedik şekilde hareket halindeki Model 3'ün önüne atladığı ortaya çıktı. Elektrikli otomobil Otopilot sistemi o sırada aktif olmasa da, otomatik acil durum direksiyon özelliği devreye girerek manevra yaptı.

Çin'deki raporlara göre, çocuk önüne çıktığında Model 3 yaklaşık 50 km/sa hızla seyrediyordu. Sürücünün frenleyerek kazayı önlemesi ise neredeyse mümkün değildi. Ancak Tesla'nın aktif güvenlik özellikleri durumu hemen algıladı ve aracı sağa yönlendirerek çocuğa çarpmaktan kaçındı.

Tesla'nın otonom pilotu sık sık kaza haberleriyle gündeme geliyor. Şirket ise bu teknolojiler sayesinde insan hatasından kaynaklanan kazaları önlemeyi hedefliyor. Model Y ve 'deki olay da Tesla'nın otomatik pilotun başarılı olduğunu gösterdi.

???? Tesla owner had a scary near miss moment when a kid was ruining towards the middle of the street from the front of a parked vehicle. AP was not e engaged but Tesla' s active safety feature pulled the vehicle to the right a bit to avoid hitting the kid. Owner said he was in… pic.twitter.com/ZNprE5CaiD — Ray (@ray4tesla) July 31, 2023

