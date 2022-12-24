Tesla'nın otonom sürüş teknolojisi sorgulanıyor!

Tesla, araçlarında sunduğu otonom özellikler ile ön plana çıkıyor. Otonom sürüşün gelişmesindeki en önemli markalardan olan Tesla'nın teknolojisi de maalesef mükemmel değil. ABD'li elektrikli otomobil üreticisinin modelleri sık sık karıştığı kazalar ile gündeme geliyor. Bu gelişmelerin ardından Tesla iki yeni soruşturma ile karşı karşıya kalmış durumda.

Tesla markalı araçların karıştığı kazalar inceleniyor

Tesla, son dönemde ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) radarından hiç çıkmıyor. Soruşturmalarına devam eden kurum, şirketin sürücü destek sistemleri ve yarı otonom sürüş teknolojisini inceleme altına aldı. Bunun nedeni ise Tesla imzalı modelin karıştığı yeni bir kaza.

Geçtiğimiz günlerde bir Tesla Model S, köprü üzerinde ilerlerken 89 km/s hızdan aniden 32 km/s'ye düşerek zincirleme bir kazaya yol açtı. 8 aracın karıştığı ve 9 kişinin hafif yaralandığı kazanın ardından ise gözler bir kez daha Tesla'ya çevrildi.

Elektrikli otomobillere güven azalıyor!

Yaşanan kazanın ardından Tesla Model S'in sürücüsü markanın tam otonom sürüş sistemini (FSD) suçladı. Yetkililer ise kazanın nedenini araştırmaya devam ederken, NHTSA da olaya müdahale ederek Tesla Model S'in otonom sistemini kontrol etmeye karar verdi.

Diğer yandan Tesla Model 3'ün karıştığı bir kaza da yine NHTSA'nın radarına girmiş durumda. Bu olay hakkında fazla bir detay bilinmezken, Tesla Model 3'ün neden olduğu iddia edilen kazada da bir kişinin hafif bir şekilde yaralandığı ifade ediliyor.

Soruşturmalar devam ederken geçtiğimiz yıl Tesla markalı araçların sürücü destek sistemleri nedeniyle 41 adet kazaya karıştığı ifade ediliyor. Bu kazaların ise toplamda 14 kişinin ölümüne neden olduğu belirtiliyor. Yaşanan kazalarda Autopilot, FSD ve FSD Beta sistemlerinin kusuru ise henüz kanıtlanmış değil.

Son dönemde üst üste gelen kaza haberleri otonom sürüş teknolojilerinin sorgulanmaya başlamasına neden oldu. Peki siz Tesla ve diğer markaların sunduğu otonom sürüş teknolojileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.