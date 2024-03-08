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Tesla'nın güvenlik açığı iddialarıyla sarsıldı

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Tesla araçların hacklenme karşıtı güçlü bir defans mekanizmasına sahip olmadığı iddialarıyla gündemde. Araştırmacılar, Tesla'nın araçlar ile cep telefonları arasındaki bağlantıyı sağlıklı ve güvenli bir şekilde kuramadığını öne sürüyor. Şirket yönetimi ise iddiaları gülünç bulduklarını belirtiyor.

Girişimci Elon Musk'ın Tesla firması, geçtiğimiz gün tatsız bir iddiayla sarsıldı. Birtakım araştırmacının ortaya koyduğu veriler, Tesla araçların hacklenme karşıtı güçlü bir defans mekanizmasına sahip olmadığını gösteriyor. İddialara göre, kötü niyetli yazılımcılar firmanın sunduğu resmi telefon uygulaması aracılığıyla kullanıcı hesaplarına girebiliyor, araba kilidini açabiliyor ve hatta motoru bile çalıştırabiliyor. Uygulamanın 4.30.6 versiyonunda var olduğu ortaya çıkan bu dev güvenlik açığı, Tesla sahiplerini oldukça endişelendirdi. İşte tüm detaylar…

Tesla, hacklenme skandalıyla gündemde!

Araştırmacılar, Tesla'nın araçlar ile cep telefonları arasındaki bağlantıyı sağlıklı ve güvenli bir şekilde kuramadığını öne sürüyor. Fakat bu güvenlik açığı dolayısıyla meydana gelen herhangi bir suç olayı henüz yaşanmadı. Şirket yönetimi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hacklenme iddialarını gülünç bulduklarını ve bu söylemlerin bir gerçekliği olmadığını belirtti. CEO Elon Musk ise meseleyle ilgili sessizliğini korumaya devam ediyor.

İşin en kötü tarafı olarak ise, aracın sistemine bir hacker sızdığında Tesla sahibinin bunu hiçbir şekilde farkedememesi olarak gösteriliyor. Şirketin otonom sürüş üzerine yaptığı projeleri de düşündüğümüzde, bu durumun büyük bir zaafiyet yaratacağını söyleyebiliriz. Araştırmacılar, dijital uygulamanın yanında gelecek fiziksel bir kullanım kartı tasarlandığı takdirde, güvenlik sorununun büyük oranda azalacağını ifade ediyor. Firmanın böyle bir yenilik getirip getirmeyeceğini ise hep birlikte göreceğiz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla'nın uyguladığı strateji doğru mu? Sürüş güvenliği sizin için önemli mi? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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