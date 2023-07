Tesla'nın elektrikli tırı yokuşlarda büyük bir performans sergiliyor

Otobanlarda belki de en can sıkıcı olaylardan bir tanesi bir tırın ardına takılı kalmak. Özellikle yokuşlarda oldukça yavaş hareket etmek zorunda kalan tır ve kamyonlar, birbirlerini sollarken yollarda gerçekten büyük bir karmaşaya neden olabiliyor. Ancak, Tesla'nın elektrikli tırı Semi için bu durum geçerli değil gibi görünüyor.

Tesla'nın elektrikli tırının yokuş performansı dudak uçuklattı

Zanegler isimli bir Twitter kullanıcısı yolda karşılaştığı bir Tesla Semi'nin videosunu paylaştı. Paylaşılan videoda Tesla'nın elektrikli tır modelinin diğer dizel motorlu kamyon ve tırları kolayca geride bıraktığını görüyoruz.

I had some thoughts about how to (safely) capture some video of the Tesla Semi vs diesel semi's going up a steep grade. The average grade ascending the Donner Pass is 7% up to 16%. This is some of what I captured. #Tesla #teslasemi Tesla runs these semi's daily, fully loaded up… pic.twitter.com/eEHwc1s0DB — Zanegler (@HinrichsZane) July 14, 2023

Tesla'nın elektrikli araçlarını teslim etmeden önce bu rotada tam yüklü olarak test ettiği belirtiliyor. Eğimin yüzde 7 ila 16 olarak değiştiği Donner geçidinde çekilen video, Tesla Semi'nin sahip olduğu üstün performansı ortaya koyuyor.

Tesla Semi'nin yokuşta bile bu denli rahat hareket edebilmesinin altında ise tabi ki elektrik motorları yatıyor. Elektrik motorlarının sahip olduğu yüksek tork seviyesi sayesinde, Tesla'nın elektrikli tırlar yokuşlarda diğer kamyon ve tırlara göre çok daha rahat hareket ediyor.

Sahip olduğu 3 elektrik motoru sayesinde Tesla Semi, tam yüklü halde bile 100 km/s hıza yaklaşık 20 saniyede ulaşabiliyor. Tesla Semi'nin tam yüklü olarak toplamda 37 bin 195 kg ağırlığa sahip olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Tesla Semi özellikleri

37.1 ton yüklü brüt ağırlık

300 mil (483 km) ve 500 mil (804 km) menzil seçenekleri

Enerji Tüketimi: 2 kWh/mil'den (1,24 kWh/km) az

Batarya kapasitesi: 600 kWh veya 1.000 kWh (1 MWh)

Hızlanma 0-60 mph (96.5 km/s): 20 saniye (tam yüklüyken)

Aktarma organı: Arka akslarda 3 bağımsız motor

Hızlı Şarj: 30 dakikada menzilin yüzde 70'ine kadar

Yakıt Tasarrufu (tahmini): 3 yılda 200.000 dolara kadar

Tesla Semi, sahip olduğu üç elektrik motorunun da avantajı ile dizel motorlu rakiplerine karşı büyük bir performans avantajı sunuyor. Peki siz Tesla ve elektrikli tırı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.