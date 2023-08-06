Tesla'nın Çinli rakibi Nio, akıllı telefon işine giriyor

Elektrikli otomobil üreticisi Nio, 2023'te ilk akıllı telefonunu duyurmayı planlıyor. Nio Phone olarak adlandırılacak olan cihaz, üst düzey akıllı telefon pazarında rekabet yaratacak.

Elektrikli otomobil dünyasına işler kızışırken, şirketler de farklı sektörleri keşfetmeyi ihmal etmiyor. Daha önce Tesla; düdük, çanta, kupa bardak gibi ilginç ürünler çıkarmıştı. Şimdi ise Tesla'nın Çinli rakibi Nio, akıllı telefon işine girmeyi planlıyor. İlk telefon 2023'te görücüye çıkacak.

Nio ilk akıllı telefonu için mesajı verdi

Çinli elektrikli araç şirketi Nio, 2023'ün üçüncü çeyreğinde ilk telefonunu duyurmayı planlıyor. Nio Phone olarak adlandırılması beklenen cihaz, üst düzey akıllı telefon pazarında yeni bir rekabet yaratacak.

Nio CEO'su William Li, şirketin kendi akıllı telefonunu geliştirme planlarını ilk olarak geçtiğimiz yıl açıkladı. Elektrikli otomobil modelleriyle derin entegrasyon ve gelişmiş bağlantı özellikleri sunacağını ifade etti. Nio Phone, geçtiğimiz günlerde Çin'de düzenleyici onayı aldı. Böylece cihazın en azından Çin'de satılmaya hazır olduğunu söyleyebiliriz.

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Resmi başvurulara göre, Nio Phone Android ile çalışacak, 5G bağlantısı ve çift SIM kart yuvasına sahip olacak. Telefonun teknik özellikleri ve tasarımı henüz bilinmiyor. Ancak Çinli üretici, daha önce telefonun ES8 SUV'unda kullanılabildiğini gösteren konsept çalışmalar yayınladı.

Nio Phone, sürücüleri ve yolcuları birbirine bağlamayı mümkün hale getirebilir. Analistler, şirketin araç içi yapay zeka sistemi NOMI ve gelişmiş sürücü destek sistemi NIO Pilot'a dahil edileceğini düşünüyor.

Çin'in en büyük elektrikli otomobil üreticisi olan Nio, Temmuz'da 20 binin üzerinde araç teslim etti. Şirket, Avrupa pazarları için tasarlanan NIO ET5 ve ET5 Touring gibi modelleriyle bu ivmeyi artırmayı hedefliyor.

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