Bir grup Tesla sahibi tarafından açılan dava, şirketin araçlarının sürüş menzillerini abarttığını iddia ediyor. Onlarca müşterinin dahil olduğu soruşturma; Model S, Model X, Model Y ve Model 3'ü kapsıyor.

Tesla'nın batarya menzilleri konusunda abartılı rakamlar kullandığı belirtildi. Bir grup Tesla sahibi tarafından açılan dava, şirketin araçlarının sürüş menzillerini abarttığını iddia ediyor. Onlarca müşterinin dahil olduğu soruşturma; Model S, Model X, Model Y ve Model 3'ü kapsıyor.

Sürüş menzillerini artıran Tesla için yeni dava açıldı

ABD'de görülen dava dosyasına göre Tesla, müşterileri yanıltmak ve daha yüksek fiyatlar talep etmek için elektrikli araçlarının gerçek kapasitesini abarttı. Davacılar, araçlarının tamamen şarj edildiğinde abartılı bir sürüş menzili gösterdiğini belirtti. Pil seviyesi yüzde 50'nin altına düştüğünde menzilin de azaldığı söylendi.

Bu durum, Tesla'nın araçlarının tek şarjla kat edebilecekleri uzun menzillere ilişkin reklamlarıyla çelişiyor. Davacılar, "Elon Musk elektrikli araçlarının gerçek menzillerini ilan etmiş olsaydı, müşteriler ya bu araçları satın almazdı ya da önemli ölçüde daha az ödeme yaparlardı" dedi.

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Tesla, bazı modeller için 500 km'nin üzerinde menzil reklamları yapıyor. Ancak şirket, abartılı menzil iddiaları nedeniyle birçok eleştiri aldı. Örneğin, ABD Çevre Koruma Ajansı, Model S batarya ömrü tahminleri hakkındaki abartılı iddialarıyla ilişkili bir soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili henüz Tesla'dan ve Elon Musk'tan açıklama gelmiş değil. Ancak davanın kabul edilmesi durumunda, şirketin araç sahiplerine milyonlarca dolarlık bir tazminat ödemesi mümkün görünüyor.

Ayrıca mahkemenin bu davadaki kararı, elektrikli araç reklamlarına ilişkin gözetimleri de artırabilir. Birçok şirket, reklamlardaki verilerin her zaman doğru olmayacağını söylese de, menzil konusunda daha dikkatli olunması gerekiyor.