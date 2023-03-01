Tesla müjdeyi verdi: Supercharger istasyonunun kapısı açıldı!

Tesla Supercharger istasyonları bir ülkede daha kapısını tüm elektrikli otomobillere açtı. Peki Türkiye'de de olacak mı? İşte detaylar...

Tesla Supercharger şarj istasyonları yüksek hızlı dolum yapabildiği için tüm elektrikli otomobil sahipleri tarafından talep ediliyor. An itibariyle maksimum 300 kW'ye kadar (Büyük bir kısmı 150 kW) DC şarj hızı sunan bu istasyonlar yakın zamanda 250 kW'ye kadar güç verebiliyordu. Bununla birlikte Tesla Supercharger şarj istasyonlarının kapısı tüm ABD haklına açıldı. İşte detaylar…

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Türkiye'de bulunan şarj istasyonları şu anda 150 kW'ye kadar dolum hızı sunuyor. Yakın gelecekte ise 180 kW olması bekleniyor. Fakat ortalamaya baktığımız zaman 50 kW civarında. Avrupa ve ABD'de de daha yüksek hızların sunulduğunu görsek de istasyon sayısı fazla olduğu için ortalamaları Türkiye'nin ancak biraz üzerinde.

Tesla ise bu durumu değiştirmek istiyor. Bu kapsamda ilk olarak Hollanda, Norveç ve Fransa'daki belirli istasyonlarda geçerli olan Non-Tesla Supercharger Pilot programını geçtiğimiz aylarda İngiltere, İspanya, İsveç, Belçika, İzlanda ve Avusturya'da da kullanıma sundu. Bugün itibariyle ABD de bu ülkelerin arasına katıldı.

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Aslında Tesla'nın bu alanda beklenenden çok daha hızlı ilerlediğini söyleyebiliriz. Öyle ki önümüzdeki yıl şarj istasyonu işletmeciliğinde tekelleşme noktasına gelebilir. Tabii bu durum elektrikli otomobil dönüşümünde tüketicinin daha iyi hizmete erişmesi açısından kısa vadede olumlu etki yapacaktır.

Türkiye'de de yakın zamanda resmi olarak satışlara ve faaliyete başlayacak olan şirket, önceden belirlenen alanlara şarj istasyonu kurulumlarını gerçekleştirmeye başladı. Hatta Bolu'da kurulumu henüz başlamamış olan ve ve İstanbul'da kurulum aşaması tamamlanan istasyonları ziyaret ettik.

Dolayısıyla Tesla'nın bu yıl otomobil satışıyla birlikte Türkiye'de de benzer bir adım atarak tüm elektrikli otomobillere kapısını açması bekleniyor. Tabii o zamana kadar bu pilot program başarıya ulaşırsa dünyadaki tüm istasyonlarında bu adımı atabilir.

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