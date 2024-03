Tesla Model Y Fiyatlarına Zam Geliyor

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Tesla, Nisan 2023'te Model Y otomobili ile Türkiye pazarına adım attı. Büyük ilgiyle karşılanan markanın araçları, yollarda görülmeye başlandı ve en çok satanlar sıralamasında rekabet kızıştı. Tesla Model Y satın alanların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu bağlamda marka da talebi karşılamaya çalışıyor.

Ancak yeni Tesla Model Y satın almayı düşünenleri üzecek bir haber var. Öyle ki şirket, yakın zamanda zam yapacaklarını açıkladı. Peki ülkemizde fiyatlar ne kadar oynayacak? İşte Tesla Model Y için zam tarihi ve tahmini fiyat…

Tesla Model Y için 22 Mart'ta zam yapılacak

Tesla'nın Türkiye'de sattığı tek araç şimdilik Model Y. Elektrikli sevenlerin gözdesi olan Tesla Model Y, 2 milyon 605 bin 747 TL başlangıç fiyatına sahip. Çift motorlu 4 çeker olan Long Range versiyon 3 milyon 81 bin 120 TL iken, çift motorlu 4 çeker Performance ise 3 milyon 334 bin 733 TL'ye satın alınabiliyor. Ancak ne yazık ki bu aynı kalmayacak.

Model Y prices will increase across a number of countries in Europe on Friday, 22nd March Order within 2 mins via https://t.co/wM14dVxclF to secure current price — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) March 16, 2024

Tesla, Avrupa ve Orta Doğu bölgelerini temsil eden resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile 22 Mart itibariyle Avrupa'daki pek çok ülke için fiyatlara zam yapılacağını açıkladı. Marka, bu zammın 2 bin euro seviyesinde olacağını belirtiyor. Tabii bu miktar, her ülkenin döviz kuruna göre değişecek.

Tesla Model Y Almanya fiyatı 45 bin euro. Bu bağlamda fiyatın zam sonrasında 47 bin euro olacağını söyleyebiliriz. Bu da yüzde 4.44 oranında artış anlamına geliyor. Peki fiyatlar, Türkiye için nasıl değişecek? Merak edilen kısma geçelim.

Bilindiği üzere Tesla Model Y araçlar ülkemize, Avrupa'dan geliyor. Buna göre Türkiye için de bir zam yapılması ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilmek mümkün. Ülkemizdeki döviz kuruna göre yaklaşık 140 bin TL'lik zam gelebileceğine yönelik tahminde bulunabiliriz.

Bu tahmine göre Tesla Model Y'nin zam sonrasında başlangıç fiyatı, 2 milyon 790 bin TL'ye çıkabilir. Tabii markanın ülkemize özel bir düzenleme yapması durumunda daha düşük veya daha yüksek bir fiyatla da karşılaşabiliriz. Bunu hep birlikte göreceğiz.