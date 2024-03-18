Tesla Model Y Fiyatlarına Zam Geliyor
Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Tesla, Model Y otomobili ile Türkiye pazarına adım attı. Ancak şirket, yakın zamanda fiyatlarına zam yapacağını açıkladı. Tahminlere göre, Tesla Model Y'nin başlangıç fiyatı 2 milyon 790 bin TL'ye çıkabilir.
Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Tesla, Nisan 2023'te Model Y otomobili ile Türkiye pazarına adım attı. Büyük ilgiyle karşılanan markanın araçları, yollarda görülmeye başlandı ve en çok satanlar sıralamasında rekabet kızıştı. Tesla Model Y satın alanların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu bağlamda marka da talebi karşılamaya çalışıyor.
Ancak yeni Tesla Model Y satın almayı düşünenleri üzecek bir haber var. Öyle ki şirket, yakın zamanda zam yapacaklarını açıkladı. Peki ülkemizde fiyatlar ne kadar oynayacak? İşte Tesla Model Y için zam tarihi ve tahmini fiyat…
Tesla Model Y için 22 Mart'ta zam yapılacak
Tesla'nın Türkiye'de sattığı tek araç şimdilik Model Y. Elektrikli sevenlerin gözdesi olan Tesla Model Y, 2 milyon 605 bin 747 TL başlangıç fiyatına sahip. Çift motorlu 4 çeker olan Long Range versiyon 3 milyon 81 bin 120 TL iken, çift motorlu 4 çeker Performance ise 3 milyon 334 bin 733 TL'ye satın alınabiliyor. Ancak ne yazık ki bu aynı kalmayacak.
Tesla, Avrupa ve Orta Doğu bölgelerini temsil eden resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile 22 Mart itibariyle Avrupa'daki pek çok ülke için fiyatlara zam yapılacağını açıkladı. Marka, bu zammın 2 bin euro seviyesinde olacağını belirtiyor. Tabii bu miktar, her ülkenin döviz kuruna göre değişecek.
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Tesla Model Y Almanya fiyatı 45 bin euro. Bu bağlamda fiyatın zam sonrasında 47 bin euro olacağını söyleyebiliriz. Bu da yüzde 4.44 oranında artış anlamına geliyor. Peki fiyatlar, Türkiye için nasıl değişecek? Merak edilen kısma geçelim.
Bilindiği üzere Tesla Model Y araçlar ülkemize, Avrupa'dan geliyor. Buna göre Türkiye için de bir zam yapılması ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilmek mümkün. Ülkemizdeki döviz kuruna göre yaklaşık 140 bin TL'lik zam gelebileceğine yönelik tahminde bulunabiliriz.
Bu tahmine göre Tesla Model Y'nin zam sonrasında başlangıç fiyatı, 2 milyon 790 bin TL'ye çıkabilir. Tabii markanın ülkemize özel bir düzenleme yapması durumunda daha düşük veya daha yüksek bir fiyatla da karşılaşabiliriz. Bunu hep birlikte göreceğiz.
Tahmini Fiyat
Tesla Model YFiyatı22 Mart Sonrası
Tahmini FiyatTesla Model Y – Arkadan İtiş2 milyon 605 bin 747 TL2 milyon 790 TL bin TLTesla Model Y Long Range – Çift Motorlu 4 Çeker3 milyon 81 bin 120 TL3 milyon 220 bin TLTesla Model Y Performance – Çift Motorlu 4 Çeker3 milyon 334 bin 733 TL3 milyon 475 bin TL