Tesla Model Y Fiyatları Mart Ayında Üçüncü Kez Arttı

Tesla Türkiye, Mart ayı itibarıyla bu yıl üçüncü kez Model Y için fiyat artışına gitti. Geçtiğimiz yaz aylarında düzenlenen ilk lansmanında en düşük Model Y versiyonu 1 milyon 548 bin TL'den satışa sunulmuştu. Lansman fiyatına ek olarak Tesla Model Y fiyatları %50'den fazla artış gösterdi.

Tesla Model Y fiyatları Mart 2024

Tesla, Temmuz 2023'te Türkiye'de faaliyetlere başladı. Bu kapsamda ilk olarak Model Y, 1 milyon 548 bin TL fiyatla satışa çıktı. Model Y'nin ülkemizde gittikçe yaygınlaşmasıyla birlikte talep de arttı. Ancak bugün yine bir fiyat güncellemesi yapıldı. Buna göre Tesla Model Y başlangıç fiyatı 2 milyon 728 bin 934 TL oldu.

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Tesla Model Y Long Range başlangıç fiyatı ise 3 milyon 204 bin 307 TL olarak belirlendi. Bununla beraber en üst seviye olan Tesla Model Y Performance'ı satın almak içinse artık en az 3 milyon 334 bin 733 TL ödemek gerekiyor.

ModelLansman fiyatı17 Ocak 2024 fiyatı22 Şubat 2024 fiyatıYeni fiyat (9 Mart 2024) Tek Motorlu1 milyon 548 bin TL2 milyon 407 bin 824 TL2 milyon 653 bin 974 TL2 milyon 728 bin 934 TLÇift Motorlu (Long Range)1 milyon 619 bin TL3 milyon 15 bin 629 TL3 milyon 104 bin 486 TL3 milyon 204 bin 307 TLÇift Motorlu (Performance)1 milyon 778 bin TL3 milyon 138 bin 355 TL3 milyon 230 bin 822 TL3 milyon 334 bin 733 TL

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