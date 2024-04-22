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Tesla Model Y Fiyatında Yaşanan Hata Düzeltildi

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Tesla'nın Türkiye'ye özel fiyatlandırmasıyla başlayan Model Y'nin fiyatında yaşanan hata kısa sürede düzeltildi.

Geçtiğimiz günlerde Tesla tarafından Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma yapıldı ve bu kapsamda Model Y başlangıç Türkiye fiyatı 1 Milyon 800 bin TL oldu. Ancak bugün şirketin resmi sitesini ziyaret eden bazı kullanıcılar otomobilin fiyatının 2,6 milyon TL olduğunu fark etti. Peki bunun nedeni ne? Sorun düzeldi mi?

1 Milyon 800 bin TL'lik Tesla Model Y 'yanlışlıkla' 2,6 milyon TL oldu

Şirketin resmi sitesindeki bu fiyat değişikliği bir zam dolayısıyla yapılmadı. Zira SDN Kurucusu Hakkı Alkan da Tesla'dan aldığı bilgileri paylaştı ve sitede bir hata söz konusu olduğunu, kısa sürede düzeltileceği bilgisini paylaştı. Nitekim öyle de oldu. Sabah saatlerinde yaşanan bu hata, öğle saatlerinde giderildi.

Bilindiği üzere Tesla, geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki sürücüleri bir hayli sevindiren bir karara imza atmış ve 1 Milyon 800 bin TL'ye tek motorlu Model Y satışına başlamıştı. Özellikle son zamanlarda artan fiyatları da dikkate alınca oldukça sevindirici olan bu durum bugün bambaşka bir şeye dönüştü.

Bugün bazı kullanıcılar şirketin resmi web sitesini ziyaret ettiğinde 1,8 milyon TL'den satılan tek motorlu modelin fiyatının 2 milyon 605 bin 747 TL olduğunu gördü. Bu durum 'acaba zam mı yapıldı?' şeklinde endişelere neden olurken, olayın asıl nedeni çok geçmeden ortaya çıktı.

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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