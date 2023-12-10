Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de "batarya değişim ücretleri" oldu. Birçok kullanıcı aracındaki bataryanın ömrünü korumak isterken bir yandan da yüksek maliyetlerin korkusunu yaşıyor. Peki Türkiye'de Tesla Model Y otomobillerinin batarya değişim ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de "batarya değişim ücretleri" oldu. Birçok kullanıcı aracındaki bataryanın ömrünü korumak isterken bir yandan da yüksek maliyetlerin korkusunu yaşıyor. Peki Türkiye'de Tesla Model Y otomobillerinin batarya değişim ücreti ne kadar? İşte detaylar…

Tesla Model Y batarya değişim ücreti ne kadar? Garanti kapsamına giriyor mu?

Konuyla ilgili olarak ilk etapta elektrikli otomobiller konusundaki en büyük korkulardan birinin de "batarya değişimi ve batarya değişim ücretleri" olduğunu belirtelim. Birçok içten yanmalı motora sahip otomobil kullanıcısı bu ve buna benzer sebeplerden ötürü elektrikli otomobil almaktan çekiniyor. Genel olarak kullanıcılarda pahalı batarya fiyatları ve değişim maliyetlerinin korkusu mevcut.

Öncelikle Tesla'nın Model Y bataryaları için vermiş oldukları garantilere bakalım. Tesla Model Y batarya garantisi tablosu ise şöyle: