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Tesla Model Y Batarya Değişim Ücreti Ne Kadar?

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Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de "batarya değişim ücretleri" oldu. Birçok kullanıcı aracındaki bataryanın ömrünü korumak isterken bir yandan da yüksek maliyetlerin korkusunu yaşıyor. Peki Türkiye'de Tesla Model Y otomobillerinin batarya değişim ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de "batarya değişim ücretleri" oldu. Birçok kullanıcı aracındaki bataryanın ömrünü korumak isterken bir yandan da yüksek maliyetlerin korkusunu yaşıyor. Peki Türkiye'de Tesla Model Y otomobillerinin batarya değişim ücreti ne kadar? İşte detaylar…

Tesla Model Y batarya değişim ücreti ne kadar? Garanti kapsamına giriyor mu?

Konuyla ilgili olarak ilk etapta elektrikli otomobiller konusundaki en büyük korkulardan birinin de "batarya değişimi ve batarya değişim ücretleri" olduğunu belirtelim. Birçok içten yanmalı motora sahip otomobil kullanıcısı bu ve buna benzer sebeplerden ötürü elektrikli otomobil almaktan çekiniyor. Genel olarak kullanıcılarda pahalı batarya fiyatları ve değişim maliyetlerinin korkusu mevcut.

Öncelikle Tesla'nın Model Y bataryaları için vermiş oldukları garantilere bakalım. Tesla Model Y batarya garantisi tablosu ise şöyle:

Model adıGaranti şartları
Model Y Arkadan İtişGaranti süresince minimum %70 Batarya kapasitesini koruyarak 8 yıl veya 160.000 km (hangisi önce gerçekleşirse).Model Y Long Range

Model Y Performance

Garanti süresince minimum %70 Batarya kapasitesini koruyarak 8 yıl veya 192.000 km (hangisi önce gerçekleşirse).

Bu garantiler, Tesla tarafından üretilen veya tedarik edilen tüm parçalarda normal kullanım sonucu meydana gelen malzeme veya işçilik kusurlarını düzeltmek için gerekli onarım veya değişimleri kapsar.

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Marka otomobillerinin bataryaları için 650 bin kilometreye kadar kullanım ömrü vadediyor. Yani 650 bin kilometre boyunca batarya değişimine ihtiyaç duymamanız marka tarafından garanti ediliyor. Peki Tesla Model Y batarya değişim ücretleri ne kadar?

Öncelikle aracın pillerinin yaklaşık değerinin 10 ile 12 bin dolar arasında olduğunu belirtelim. Türkiye'de vergilerin ve işçiliklerin dahil olduğu fiyat senaryosunda maliyetin 400 bin TL çıktığını belirtelim. Konuyla ilgili olarak pahalı bir maliyetin ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Ancak Amerika'daki kullanıcıların pillerini ortalama 500 bin ile 800 bin kilometre arasında değiştirdiğini de ekleyelim.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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