Tesla Model 3 yeniden tasarlanıyor!

Tesla'nın ürün gamında şu anda Model S, Model 3, Model X ve Model Y bulunuyor. Bu modeller arasında en başarılı satış rakamlarına ulaşan Model 3, 2017 yılından bu yana üretiliyor. Yaklaşık 5 yıldır piyasada olan elektrikli otomobil yakın zamanda yeni tasarımı ile karşımıza çıkabilir.

Tesla, yenilenen Model 3 ile maliyetleri azaltma peşinde

Gelen bilgilere göre Tesla, Model 3'ün yeniden tasarımı üzerinde çalışıyor. ABD'li üretici, kompakt modelin yeniden tasarlanması ile birlikte üretim maliyetlerini de önemli oranda düşürmeyi amaçlıyor. Kod adı "Highland" olan Model 3 yenileme projesi ile Tesla'nın elektrikli aracındaki bileşenlerin karmaşıklığını ve sayısını azaltmayı hedeflediği iddia ediliiyor.

Yeniden tasarımın asıl amacı, elektrikli otomobil üreticisinin tasarruf etmesi olsa da Model 3'ün tasarım ve performans anlamında da farklı yollar izlemesi bekleniyor. Yeni tasarım ile maliyetleri düşürmek isteyen Tesla'nın aracın fiyatında bir indirim yapıp yapmayacağı ise bilinmiyor.

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Yeni proje hayata geçtiği takdirde Kaliforniya ve Şangay'daki Tesla fabrikalarında üretime geçecek. Yapılan iddialara göre yenilenen Tesla Model 3, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde şirketin Şangay'daki tesislerinde üretime geçebilecek. Kaliforniya'daki tesis için ise henüz bir tarih verilmiş değil.

Tesla geçtiğimiz yıllarda da Model S'i güncelleyerek yeni tasarım ve teknolojilere geçiş yapmıştı. Piyasada 5 yılı gerid bırakan Model 3 de artık otomobil piyasasının eskiyen yüzleri arasına girmiş durumda. Tesla, yenilenen Model 3 ile birlikte hem aracın eskiyen yüzünü biraz olsun değiştirebilir hem de teknolojisini yenileyebilir.

Model 3'ün yanı sıra Elon Musk geçtiğimiz günlerde Tesla'nın tamamen yeni ve daha küçük bir elektrikli otomobil üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Model 3 ve Model Y'nin maliyetinin yaklaşık yarısı kadar olacağı söylenen otomobil ise heyecan yaratmış durumda.

Tesla maliyetlerini düşürmeyi planladığı Model 3 ve yeni küçük elektrikli otomobili ile piyasadaki gücünü bir üst seviyeye taşıyabilir. Peki siz yenileneceği söylenen Model 3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.