Tesla Model 3 Prototipi Görüntülendi

Bir sosyal medya kullanıcısının yayımladığı videoda görüntülenen yeni Tesla projesine ait prototip, dikkatleri üzerine çekti. Model 3 olarak adlandırılan projenin detayları henüz aktarılmamış olsa da yayımlanan videoda, belirgin tasarım nitelikleri anlaşılabiliyor.

Bir sosyal medya kullanıcısının yayımladığı videoda görüntülenen yeni Tesla projesine ait prototip, dikkatleri üzerine çekti. "Model 3" olarak adlandırılan projenin detayları henüz aktarılmamış olsa da yayımlanan videoda, belirgin tasarım nitelikleri anlaşılabiliyor. İşte detaylar

Tesla, ön ve arka kısımların tasarımında önemli değişiklikler yapmış olabilir!

"Proje Highland" olarak da bilinen Model 3 projesi, bir Reddit kullanıcısının yayımlamış olduğu video ile birlikte ilk kez net bir şekilde görüntülendi. İş dönüşü otoyolda rastladığı prototipi kaydeden kullanıcının 17 saniyelik videosunda görülen araç, modelin yeni tasarım özelliklerine dair çeşitli ipuçları veriyor. Ön ve arka kısımları görünmeyecek şekilde kapatılan aracın bu kısımlarında önemli değişiklikler yapıldığı düşünülüyor.

Project Highland Spotted by u/gio6a in teslamotors

Proje ile ilgili daha önce aktarılan detaylara göre aracın ön ve arka kısımlarında yer alan farlarının tasarımında, tampon yapısında ve konsol yapılarında belirgin değişiklikler yapılması bekleniliyordu. Yayımlanan videoda kaydedilen detaylar, söz konusu beklentileri destekler nitelikte gibi görünüyor. Yenilenen tasarımla birlikte Tesla'nın modern dokusuna yeni bir soluk getirileceği düşünülüyor.

Elon Musk üzmeye devam ediyor: Tesla Model Y için bir zam daha!

Tesla Model 3'ün getireceği yeniliklerin, yalnızca etkileyici tasarımıyla sınırlı kalmayacağı net bir şekilde biliniyor. Modelin üretim sürecinde daha az parçaya ihtiyaç duyuluyor olmasından ötürü üretim ve teslimat safhalarında öncesine kıyasla daha verimli bir çalışma sergilenmesi bekleniyor. Söz konusu avantajın teknik açıdan satış fiyatlarına da yansıması muhtemel olsa da Tesla'nın konuyla ilgili tutumu, henüz kestirilemiyor. Şu an için Model 3'ün muhtemel satış fiyatının, 55 bin dolardan başlayan baremlerde seyredeceği düşünülüyor.

Tesla'nın yenilenen Model 3 için belirlediği kesinleşmiş bir lansman tarihi bulunmuyor. Bu güne dek yürütülen tahminler 2023'ün üçüncü çeyreğine işaret ediyor olsa da sürecin nasıl seyredeceği bilinemiyor. Fakat Elon Musk'un sözünü verdiği özel lansmanın çok da uzak bir tarihte gerçekleşmeyeceği tahmin ediliyor. Lansman sonra Model 3 satışlarının Türkiye'de de gerçekleşeceği, bilinen detaylar arasında. Peki, sizler yenilenen model hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Tesla, tasarım anlamında beklenildiği kadar büyük bir değişim yapacak mı? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmı üzerinden paylaşabilirsiniz.