Tesla Model 3 iki dakika içerisinde hacklendi!

İlk olarak Nisan 2007'de düzenlenen siber korsanlık yarışması Pwn2Own bu yıl yeniden düzenlendi. Yarışmaya Fransız siber güvenlik şirketi Synacktiv ekibinden katılan yarışmacılar bir Tesla Model 3'ü hedef aldı. Farklı metodlar ile aracı hacklemeyi başaran 2 kişilik ekip yarışmadan 100 bin dolar ve yepyeni bir Tesla Model 3 ile ayrıldı. Peki Tesla nasıl hacklendi? İşte detaylar…

Tesla Model 3'ü iki dakikada hackleyen yöntem!

Fransa merkezli şirket Synacktiv'in 2 kişilik ekibi işlemi gerçekleştirdi. Tesla Model 3'ün güvenlik açıklarını bularak ilerleyen ekip Tesla'nın enerji kontrollerine sızdı. Bu bir Tesla otomobilinin tüm özelliklerini kontrol edebilmeniz anlamına geliyor. Daha sonrasında ekip araç hareket halindeyken tüm kapıları istedikleri gibi açıp kapatabildiklerini gösterdi.

Bundan önceki Pwn2Own etkinliklerinde de Tesla otomobiller hacklendi. Ancak onlar korna çalmak, kapı kilidi açmak vb. daha çok bir Tesla otomobili çalmak yönünde giden basit işlemlerdi. Bu kezse bir Tesla'nın tüm kontrolleri ele geçirildi. Ekip bu güvenlik açığını göstermesi karşılığında 100 bin dolar ve yepyeni bir Tesla ile ödüllendirildi.

Tesla, Türkiye'de resmi olarak faaliyete geçiyor!

Tesla hacklendi haberimize konu olan hackerların isimleriyse "_p0ly_" ve "vdehors". _p0ly_ ve vdehors yaptıkları açıklamada bu işlemin nasıl gerçekleştiğini sadece Tesla'ya anlatacaklarını bildirdi. Ayrıca güvenlik açığının giderilmemesi takdirinde de hackleme işleminin kolay olmadığını, ciddi bilgi ve birikim gerektirdiğini bu yüzden Tesla kullanıcılarının korkmasına gerek olmadığını ekledi.

Tesla bu tarz etkinliklerin birçoğuna konu olmakta. Şirketse bu durumdan hiç şikayetçi değil. Çünkü bu tarz yarışmalar sayesinde Tesla güvenlik açığı testlerine ekstra masraflar yapmadan da açıklarını görebiliyor. Tesla bunu karşılıklı kazanç olarak nitelendiriyor. Siber güvenlik uzmanları bilgi ve deneyimlerini arttırırken Tesla da daha güvenli otomobiller üretiyor.

Ayrıca Tesla herhangi bir yarışmaya katılmadan da sizi ödüllendirebilir. Bir Tesla otomobilde bulduğunuz güvenlik açığını bildirmeniz halinde marka sizi davet ediyor ve onların karşısında açıktan yararlanarak otomobili hacklemenizi istiyor. Başarılı olmanız takdirinde yeni bir Tesla veya bir miktar nakit ile ödüllendirilebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Tesla otomobiller ne kadar güvenli? Bu tarz yarışmalar devam etmeli mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!